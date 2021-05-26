Виллиан хочет вернуться в «Челси»

Вингер «Арсенала» Виллиан хочет покинуть клуб и надеется вернуться в «Челси», за который выступал ранее.
В услугах 32-летнего бразильца заинтересован «Интер Майами», но, согласно источнику, Виллиан, несмотря на интерес из MLS, предпочёл бы остаться в Лондоне и возобновить выступления за «Челси».
Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.
Но не думаю, что прямо сейчас он нужен Челси.
Но не думаю, что прямо сейчас он нужен Челси.
Арсеналу нужно хорошенечко прочасать ряды, избавиться от всего балласта, усилить состав и начать доминировать не на словах, а на деле!!!!
Удачи в следующем сезоне!
Арсеналу нужно хорошенечко прочасать ряды, избавиться от всего балласта, усилить состав и начать доминировать не на словах, а на деле!!!!
Удачи в следующем сезоне!