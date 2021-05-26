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Виллиан хочет вернуться в «Челси»

26 мая 2021, 03:59

Вингер «Арсенала» Виллиан хочет покинуть клуб и надеется вернуться в «Челси», за который выступал ранее.

В услугах 32-летнего бразильца заинтересован «Интер Майами», но, согласно источнику, Виллиан, несмотря на интерес из MLS, предпочёл бы остаться в Лондоне и возобновить выступления за «Челси».

Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
azkan
azkan
26 мая в 10:42
Что то все захотели обратно в Челси. Видать самые лучшие условия для стариков))
Но не думаю, что прямо сейчас он нужен Челси.
A.S.A
A.S.A
26 мая в 08:37
Канониры решили избавляться от возрастных игроков да еще и с высокой з/п, молодцы что тут сказать...а с Виллиана можно еще и подзаработать! Но лично мне не верится , что Челси станет покупать бразильца обратно
Арсеналу нужно хорошенечко прочасать ряды, избавиться от всего балласта, усилить состав и начать доминировать не на словах, а на деле!!!!
Удачи в следующем сезоне!
ЮЗИК
ЮЗИК
26 мая в 07:42
Поздновато спохватился
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 мая в 05:10
Его время закончилось
Romeo 777
Romeo 777
26 мая в 05:03
Его отпускали бесплатно не для того, чтобы через сезон забирать обратно. США его ждёт.
swed27
swed27
26 мая в 04:31
Тухелю он может пригодиться
ДСА
ДСА
26 мая в 04:18
Поезд уже ушел.
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