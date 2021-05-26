Виллиан хочет вернуться в «Челси»

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26 мая 2021, 03:59

Вингер «Арсенала» Виллиан хочет покинуть клуб и надеется вернуться в «Челси», за который выступал ранее.

В услугах 32-летнего бразильца заинтересован «Интер Майами», но, согласно источнику, Виллиан, несмотря на интерес из MLS , предпочёл бы остаться в Лондоне и возобновить выступления за «Челси».

Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.