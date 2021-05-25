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«Тоттенхэм» и «Эвертон» заинтересованы в трансфере Заха

25 мая 2021, 16:13

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может сменить команду.

Goal сообщает, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон». Стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов фунтов.

Контракт Заха с «Пэлас» действует до лета 2023 года. Утверждается, что он не будет его продлевать. В свою очередь «Кристал Пэлас» на данный момент не хочет продавать игрока.

Ранее Заха заявил, что хочет снова попробовать себя в топ-клубе.

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shlifen
shlifen
25 мая в 23:12
Эвертон вбухивает кучу денег, а на выходе получает "пшик", с финишами в районе 8-10 места... Видимо большинство футболистов в клубе просто банально не имеют амбиций, и довольны нахождением клуба в "зоне рядом с Еврокубками"... Пока что, лично мне, переход Заха видится ровно таким же типичным трансфером "за много денег и почти без толку" которых за последние года 3-4 в Эвертоне было не мало...
Ну а Тоттенхему я вообще не пойму зачем нужен Заха? Если Кейн уйдёт, то Заха его не подменит. Вингеров в команде и так хватает, да и не факт что Заха будет играть лучше тех же Моуры или Ламелы... Вообщем, пока слишком не логичным выглядит такой трансфер...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
25 мая в 20:01
какой смысл Заха переходить в клубы,которые соседи по турнирной таблице?
УЕСКА
УЕСКА
25 мая в 17:10
На замену Кейну хотят взять.
sv_1969
sv_1969
25 мая в 17:05
Хороший игрок
Ironigor
Ironigor
25 мая в 16:14, ред.
Заха, Классный игрок!!!
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