«Тоттенхэм» и «Эвертон» заинтересованы в трансфере Заха

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может сменить команду.
Goal сообщает, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон». Стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов фунтов.
Контракт Заха с «Пэлас» действует до лета 2023 года. Утверждается, что он не будет его продлевать. В свою очередь «Кристал Пэлас» на данный момент не хочет продавать игрока.
Ранее Заха заявил, что хочет снова попробовать себя в топ-клубе.
Ну а Тоттенхему я вообще не пойму зачем нужен Заха? Если Кейн уйдёт, то Заха его не подменит. Вингеров в команде и так хватает, да и не факт что Заха будет играть лучше тех же Моуры или Ламелы... Вообщем, пока слишком не логичным выглядит такой трансфер...
Ну а Тоттенхему я вообще не пойму зачем нужен Заха? Если Кейн уйдёт, то Заха его не подменит. Вингеров в команде и так хватает, да и не факт что Заха будет играть лучше тех же Моуры или Ламелы... Вообщем, пока слишком не логичным выглядит такой трансфер...