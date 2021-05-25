«Тоттенхэм» и «Эвертон» заинтересованы в трансфере Заха

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25 мая 2021, 16:13

Полузащитник «Кристал Пэлас» может сменить команду.

Goal сообщает, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон». Стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов фунтов.

Контракт Заха с «Пэлас» действует до лета 2023 года. Утверждается, что он не будет его продлевать. В свою очередь «Кристал Пэлас» на данный момент не хочет продавать игрока.

Ранее Заха заявил, что хочет снова попробовать себя в топ-клубе.