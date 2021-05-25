«Вест Хэм» попробует подписать Крала

Хавбек «Спартака» Алекс Крал этим летом может перебраться в Англию.
На игрока претендуют 5 клубов АПЛ, среди них выделяется «Вест Хэм».
Представители этих команд (остальные клубы источник не назвал) уже общались с окружением чеха по поводу возможного трансфера.
☝️Во вторых продавать его нет смысла. На носу ЛЧ. После удачного выступления и цена возрастет и интересоваться будут клубы рангом выше.
☝️Во вторых продавать его нет смысла. На носу ЛЧ. После удачного выступления и цена возрастет и интересоваться будут клубы рангом выше.