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«Вест Хэм» попробует подписать Крала

25 мая 2021, 19:30

Хавбек «Спартака» Алекс Крал этим летом может перебраться в Англию.

На игрока претендуют 5 клубов АПЛ, среди них выделяется «Вест Хэм».

Представители этих команд (остальные клубы источник не назвал) уже общались с окружением чеха по поводу возможного трансфера.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
25 мая в 23:38
☝️Во первых общение ведется с клубом, а не с окружением игрока.
☝️Во вторых продавать его нет смысла. На носу ЛЧ. После удачного выступления и цена возрастет и интересоваться будут клубы рангом выше.
Garrincha58
Garrincha58
25 мая в 23:30
а отдаст ли его Федун
sv_1969
sv_1969
25 мая в 23:09
В принципе такой подход имеет место быть
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
25 мая в 20:29
Вест Хэм, похоже решил собрать всех лучших игроков сборной Чехии (Цоуфал, Соучек, Крал).
Zak11
Zak11
25 мая в 20:04
Посмотрят его на Евро однозначно, потом уже будут выводы делать
Ironigor
Ironigor
25 мая в 20:04
Вест Хэм хороший клуб для продолжения карьеры, вот только один вопрос, а правда ли это??? Нынче утки летят и летят, сезон !!! ☝😉
Василий 50
Василий 50
25 мая в 19:49
Хорошее развитие карьеры
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 мая в 19:31
Руй не отдаст...
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