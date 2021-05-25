«Вест Хэм» попробует подписать Крала

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25 мая 2021, 19:30

Хавбек «Спартака» этим летом может перебраться в Англию.

На игрока претендуют 5 клубов АПЛ , среди них выделяется «Вест Хэм».

Представители этих команд (остальные клубы источник не назвал) уже общались с окружением чеха по поводу возможного трансфера.