«Рома» рассматривает вариант с арендой Азара

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25 мая 2021, 16:28

Вингер «Реала» может перебраться в чемпионат Италии.

Calcio Mercato сообщает, что в подписании 30-летнего бельгийца заинтересована «Рома». Клуб Серии А рассматривает вариант с арендой Азара.

Отмечается, что «Рома» готова оплатить часть зарплаты игрока. Всего римский клуб может заплатить за аренду Азара около 4 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Азар хочет вернуться в «Челси».