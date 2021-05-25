«Рома» рассматривает вариант с арендой Азара

Вингер «Реала» Эден Азар может перебраться в чемпионат Италии.
Calcio Mercato сообщает, что в подписании 30-летнего бельгийца заинтересована «Рома». Клуб Серии А рассматривает вариант с арендой Азара.
Отмечается, что «Рома» готова оплатить часть зарплаты игрока. Всего римский клуб может заплатить за аренду Азара около 4 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Азар хочет вернуться в «Челси».
Или Азар вдруг внезапно выздоровел?
Если выздоровел, то пусть возвращает Реалу свои большие долги, как Куртуа делает.
Или Азар вдруг внезапно выздоровел?
Если выздоровел, то пусть возвращает Реалу свои большие долги, как Куртуа делает.