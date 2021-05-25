ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2020/2021

«Рома» рассматривает вариант с арендой Азара

25 мая 2021, 16:28

Вингер «Реала» Эден Азар может перебраться в чемпионат Италии.

Calcio Mercato сообщает, что в подписании 30-летнего бельгийца заинтересована «Рома». Клуб Серии А рассматривает вариант с арендой Азара.

Отмечается, что «Рома» готова оплатить часть зарплаты игрока. Всего римский клуб может заплатить за аренду Азара около 4 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Азар хочет вернуться в «Челси».

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Де Хеа на Облака
Сегодня, 04:54 Комментарии5
СлухиПСЖ и «Атлетико» сразятся за подписание Фабиана Руиса
Сегодня, 00:42 Комментарии2
СлухиКамавинга сообщил руководству «Ренна», что не будет продлевать контракт
Вчера, 23:38 Комментарии2
СлухиИкарди принял решение покинуть ПСЖ
Вчера, 23:19 Комментарии2
Жуниньо: «Депай — не Месси или Роналду, чтобы клуб вращался вокруг него»
Вчера, 22:45 Комментарии3
СлухиЛукаку может вернуться в «Челси». Абрамович лично заинтересован в трансфере
Вчера, 22:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
25 мая в 20:07, ред.
Рома собирается за свои же 4 лимона полечить калеку?
Или Азар вдруг внезапно выздоровел?
Если выздоровел, то пусть возвращает Реалу свои большие долги, как Куртуа делает.
A.S.A
A.S.A
25 мая в 20:05
Можно тогда к Фиалкам, там с Кокошей будут за место в лазарете бороться...
Шуnя771
Шуnя771
25 мая в 19:42
В своей сборной Азар показал себя просто художником своего ремесла и если оправиться от травм и наберет, соответствующие его уровню кондиции, он для Ромы будет кладезь! Игрок ТОП уровня, без сомнения.
Aleks Captain
Aleks Captain
25 мая в 19:09
Соответствует!Не выши!
dimagas2
dimagas2
25 мая в 18:50
К Мавру могет и пойти.Да ему наверно не особо приходится перебирать вариантами.
STVA 1
STVA 1
25 мая в 18:06
То Бейл теперь вот Азар!Реалу везет на такие трансферы))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 мая в 17:44
Вряд ли он захочет перейти в Рому.
Обезжиренный
Обезжиренный
25 мая в 17:10
Азар докатился до аренд как посуточная квартира
RaulitoS
RaulitoS
25 мая в 16:42
Пончик нарасхват, я смотрю
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
25 мая в 16:38
Сбылась мечта, можно теперь и за Рому поиграть.
Loko best
Loko best
25 мая в 16:36
Дааа,Азар из потенциальной звёзды превратился в огромную проблему,что с ним делать вообще не понятно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100