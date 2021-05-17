Игроки «Рубина» спели хиты разных лет в подарок Слуцкому на юбилей

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17 мая 2021, 22:20

«Рубин» на клубном ютуб-канале представил видео с участием игроков и тренеров казанского клуба, которые поздравили главного тренера команды с днём рождения. 4 мая специалисту исполнилось 50 лет.

Игроки и тренеры «Рубина» спели хиты разных лет, перевоплотившись в образы музыкантов.

Георгий Зотов, Михаил Костюков, Алексей Гриценко исполнили песню «Косил Ясь конюшину», Александр Зуев и Карл Старфельт спели хит группы Modern Talking «You're My Heart, You're My Soul». Олег Яровинский, Олег Кузьмин и Олег Веретенников исполнили песню «Хали-Гали». Олег Шатов спел «Девушки как звёзды» Андрея Губина в компании Джордже Деспотовича и Дарко Йевтича. Сам Слуцкий вместе с командой исполнил хит группы «Грибы» — «Тает лёд».