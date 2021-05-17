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Игроки «Рубина» спели хиты разных лет в подарок Слуцкому на юбилей

17 мая 2021, 22:20

«Рубин» на клубном ютуб-канале представил видео с участием игроков и тренеров казанского клуба, которые поздравили главного тренера команды Леонида Слуцкого с днём рождения. 4 мая специалисту исполнилось 50 лет.

Игроки и тренеры «Рубина» спели хиты разных лет, перевоплотившись в образы музыкантов.

Георгий Зотов, Михаил Костюков, Алексей Гриценко исполнили песню «Косил Ясь конюшину», Александр Зуев и Карл Старфельт спели хит группы Modern Talking «You're My Heart, You're My Soul». Олег Яровинский, Олег Кузьмин и Олег Веретенников исполнили песню «Хали-Гали». Олег Шатов спел «Девушки как звёзды» Андрея Губина в компании Джордже Деспотовича и Дарко Йевтича. Сам Слуцкий вместе с командой исполнил хит группы «Грибы» — «Тает лёд».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 02:05
Казанцы просто молодцы!!! Классный ролик сняли, многим можно поучиться.
ЛВС здоровья, успехов в тренерской карьере и в обычной жизни.
Команде - респект !!! Отличное видео.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
18 мая в 00:55
От это топ! Молодцы, классно сделали!🔥
gwynb1eidd
gwynb1eidd
17 мая в 23:39
Молодцы, это не спартак с его детским троллингом... К сожалению кроме Слуцкого у нас в футболе с чувством юмора никто не дружит, да и общаться с прессой не умет...
dzvinka
dzvinka
17 мая в 23:09
я конечно в шоке, у них там синема-отдел больше чем тренерский штаб наверное))) ахахаха
beefs
beefs
17 мая в 22:30
Оригинально поздравили своего тренера...
DXTK
DXTK
17 мая в 22:25
А после Леня проставился в мак даке - каждому футболисту рубина по биг маку и картошке фри))))))
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