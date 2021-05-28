Куман обратился в больницу в связи с тревожным расстройством

Роналду, Сантуш и Ко мечтают защитить титул. У Португалии больше шансов на победу, чем было в 2016-м Команда, у которой есть все для успеха.

«Малага» — «Кастельон». Прогноз и ставки БК Pinnacle «Малага» встречается с «Кастельоном» в рамках последнего тура Сегунды. Увидим ли