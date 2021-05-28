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Куман обратился в больницу в связи с тревожным расстройством

вчера, 05:44

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства.

Как утверждает журналист Fox Sports Даниэль Жиронес, 58-летний специалист прошёл обследование и сейчас чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Барселоны» приняло решение уволить Кумана.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 10:51
Все по разному переживают трудности. Куман, судя по всему, очень близко воспринимает все неудачи, возможно на такой работе так и надо, но здоровье должно быть на первом месте, тем более что у него уже несколько раз текла кровь из носа, наверно также на нервной почве.
Возможно, стоит отдохнуть, здоровья Рональду.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 09:03
Куман не состоявшийся тренер. При таких игроках.как сб Голландии,они должны были прихлопывать соперников по Лиге Нации ещё в половине первого тайма,за исключением Германии. Если честно,то клубная карьера у него пошла под откос,ещё на старых дрожжах выруливал,а потом принимал какие то авантюрные решения,возглавить другой клуб,в результате - провалы.
Зачем Барса его подписывала,понятия не имею, ведь он даже не авторитет,кто там управляет или заправляет итак все прекрасно понимают. А вот в сборной он был важной фигурой,ну во всяком случае,там кровососов не было. А из Барсы сделать сб Недерландов - это вообще цирк.что-то подобное было при СССР в далекие 80-тые.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 08:26, ред.
Не Куману надо расстраиваться. Надо не повторить ситуацию с Улье
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:13
На нервняках старик!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 07:56
Это просто повод уйти по болезни
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:51
Что-то у Кумана не очень хорошо со здоровьем. Кровь носом постоянно идёт, вот теперь расстройство. Всё от нервной и стрессовой работы. Завязывать ему надо с тренерством, денег он себе уже заработал. Шел бы на голландский Матч ТВ местным "Володькой". Там бы точно нервы не портил. Сидел бы в кресле, нёс чепуху, прикалывался и радовался жизни.
112910415
112910415
вчера в 06:37
тяжелая работа для нервов и психики (никакой иронии)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 06:34
надеялся что Месси наконец-то свалит, а тут такой удар, контракт еще на 10 лет )
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 06:15
С такими раздолбаями инфаркт случится может. Здоровья Куману!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 06:13
Кумана уважаю, особенно как футболиста, но с такими проблемами на такой работе делать нечего. Если это, конечно, всё правда...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:53
Стресс от слова увольнение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:50
Есть от чего понервничать,игра разладилась
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