Куман обратился в больницу в связи с тревожным расстройством

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства.
Как утверждает журналист Fox Sports Даниэль Жиронес, 58-летний специалист прошёл обследование и сейчас чувствует себя нормально.
Ранее сообщалось о том, что руководство «Барселоны» приняло решение уволить Кумана.
Возможно, стоит отдохнуть, здоровья Рональду.
Возможно, стоит отдохнуть, здоровья Рональду.
Зачем Барса его подписывала,понятия не имею, ведь он даже не авторитет,кто там управляет или заправляет итак все прекрасно понимают. А вот в сборной он был важной фигурой,ну во всяком случае,там кровососов не было. А из Барсы сделать сб Недерландов - это вообще цирк.что-то подобное было при СССР в далекие 80-тые.
Зачем Барса его подписывала,понятия не имею, ведь он даже не авторитет,кто там управляет или заправляет итак все прекрасно понимают. А вот в сборной он был важной фигурой,ну во всяком случае,там кровососов не было. А из Барсы сделать сб Недерландов - это вообще цирк.что-то подобное было при СССР в далекие 80-тые.