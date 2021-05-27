ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2020/2021

Массажист Кокорина рассказал, зачем игрок делает операцию на носу

вчера, 21:13

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал, зачем форвард делает операцию на носу.

Александру и раньше делали подобную операцию, но потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю в Италии это было или в России.

Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, всё меняется. Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный – её бракуют. Лошадь не может нормально дышать и быстро скакать. Точно так же и тут. Я читал, что у Кака была подобная проблема. Он был в полном порядке, кроме выносливости, не мог долго держать высокий темп. Как только решили сделать ему операцию, у Кака всё наладилось.

Видимо, и тут специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Футбол – контактный вид спорта. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:24
Мамай ! Не грусти . Скоро буду . Саша . )))))))))))))
karnager
karnager
сегодня в 00:51, ред.
Сделал операцию для итальянских милфочек. Фото, кстати, для сайта эскорта
Futurista
Futurista
вчера в 23:16
Из новости понял, что у всех игроков ЦСКА с прикусом все в порядке...
cska1948
cska1948
вчера в 23:03
"...Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный – её бракуют..
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Говорят, что...
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:34
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:03
Но мы то зачем Кокорин сделал операцию:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:59
Вся Италия занята носом Кокоши.
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
После операции нюх на голевые моменты должен обостриться. А значит и цена игрока возрастёт.
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:42
.
felix
felix
вчера в 21:33
Кокос не заходит кривоногому сидельцу ...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:33
Кокошу так просто не возьмёшь, он еще про запас держит несколько возможных операций.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:28
Носик подправят , останется щечки подтянуть , губки надуть и время проведенное в Фиорентине можно оценивать как положительное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:26
Всё таки не зря я грешил на спартаковских - 3,14Zдили они его на тренях. Почти инвалидом сделали...
shlomo
shlomo
вчера в 21:22
О как Кокоша.....оригинально....
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