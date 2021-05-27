Массажист Кокорина рассказал, зачем игрок делает операцию на носу

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» , рассказал, зачем форвард делает операцию на носу.

Александру и раньше делали подобную операцию, но потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю в Италии это было или в России.

Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, всё меняется. Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный – её бракуют. Лошадь не может нормально дышать и быстро скакать. Точно так же и тут. Я читал, что у Кака была подобная проблема. Он был в полном порядке, кроме выносливости, не мог долго держать высокий темп. Как только решили сделать ему операцию, у Кака всё наладилось.

Видимо, и тут специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Футбол – контактный вид спорта. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался.