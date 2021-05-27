Стало известно, почему Кокорин попал в больницу

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вчера, 19:05

Сегодня нападающий «Фиорентины» в своём инстаграме опубликовал фотографию из больницы.

Как сообщается, форвард проведёт септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. Кокорин будет находиться в стационаре неделю, а после проведёт месяц под наблюдением хирурга.