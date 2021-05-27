Стало известно, почему Кокорин попал в больницу

Сегодня нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в своём инстаграме опубликовал фотографию из больницы.
Как сообщается, форвард проведёт септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. Кокорин будет находиться в стационаре неделю, а после проведёт месяц под наблюдением хирурга.
Это для газетчиков и инстаграмщиков у него септопластика..
На самом деле он лёг на пластику всего и вся, т.е. на полное изменение внешности.
Бесконечно ссылаться на "травмы" невозможно, поэтому он решил сделать так, чтобы его
больше никто никогда не нашёл..))
Это для газетчиков и инстаграмщиков у него септопластика..
На самом деле он лёг на пластику всего и вся, т.е. на полное изменение внешности.
Бесконечно ссылаться на "травмы" невозможно, поэтому он решил сделать так, чтобы его
больше никто никогда не нашёл..))