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Стало известно, почему Кокорин попал в больницу

вчера, 19:05

Сегодня нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в своём инстаграме опубликовал фотографию из больницы.

Как сообщается, форвард проведёт септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. Кокорин будет находиться в стационаре неделю, а после проведёт месяц под наблюдением хирурга.

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Слайш
Слайш
сегодня в 02:22
кто то из болельщиков "поблагодарил" за игру и высокую самоотдачу )
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:50
Так вот где собака то порылась!
Ну все, теперь шнобель исправит и всем капец!
mortid
mortid
вчера в 21:44
Ай да молодец, крутит итальяшек на своём кукане как хочет, а они ему ещё и платят за это, ну тупые.
баск
баск
вчера в 21:24, ред.
Сашок занялся следующим уровнем шифрования)))
Это для газетчиков и инстаграмщиков у него септопластика..

На самом деле он лёг на пластику всего и вся, т.е. на полное изменение внешности.
Бесконечно ссылаться на "травмы" невозможно, поэтому он решил сделать так, чтобы его
больше никто никогда не нашёл..))
311
311
вчера в 21:11
Гаттузо подрихтовал кокошу!)
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
вчера в 20:28
Осталось только сделать силиконовые сиськи и губки ботоксные!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:26
Подлечиться и заодно отдохнёт, устал бедолага
112910415
112910415
вчера в 20:25
можно ещё уши корректировать и много чего ещё
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:15
Табуреткой попали?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:08
Ооппяяяять!?!?!?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:48
. Кокорин будет находиться в стационаре неделю, а после проведёт месяц под наблюдением хирурга.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259269/kokorin-aleksandr-fiorentina
Месяц ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ХИРУРГА - это где? На Мальдивах? Крутой , однако, Коко!!!!
LOpp
LOpp
вчера в 19:26
Гаттузо ему уже нос сломал?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:17
Воо красавчик, уже и пластикой занялся. А шоо за всё уплоченно !!! Уникальный футболист всех времен и народов !!! Надо уже придумать приз им . Шурика Бутырского , -- "ЗОЛОТОЙ КОКОШНИК" !!!
Elliada
Elliada
вчера в 19:10
Азар vs Кокорин
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 19:10
Неужто стулом у...ли?
старина
старина
вчера в 19:09
Осталось в гинекологию попасть Кокоше
beefs
beefs
вчера в 19:07
Ну сочек, молодец раскрутки их по полной...
shlomo
shlomo
вчера в 19:06
Да что же у него все не как у всех то...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:06
Чего только не придумаешь, что бы отдохнуть.
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