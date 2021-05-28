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«Реал» предлагает Конте контракт на 2 года

вчера, 19:47

Итальянский специалист Антонио Конте, ранее покинувший пост главного тренера «Интера», может возглавить «Реал».

Журналист Николо Шира сообщает, что мадридский клуб продолжает переговоры с 51-летним тренером. Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает Конте двухлетний контракт.

Назначение в «Реал» является приоритетным для итальянца. Отмечается, что вчера с ним связывались два других клуба.

В минувшем сезона Конте привел «Интер» к победе в Серии А.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:25
кого Аллегри ждал?
NOVA
NOVA
вчера в 23:31
ну надо попробовать, почему бы и нет!! ну или почетинку!!
A.S.A
A.S.A ответ kanuni (раскрыть)
вчера в 21:36
Ээх, думал про Бареллу, а написал Борини....)))
ABir
ABir
вчера в 21:26
На Конте повышенный спрос. Может поторговаться
kanuni
kanuni ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:24
Борини даже для дубля не годится.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:09
Очень осторожный контракт.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:28
Аллегри долго ждал пока Зизу примет решение, и тут как снег на голову Антонио ушел из Интера...и именно Конте стал главным претендентом на вакантное место рулевого в Мадридском Реале!
Теперь ждем слухи о том,что Лукаку, Луатаро или Борини переходят в Реал....хотя все может случиться
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 20:05
Конте это не надолго тренер, плюс всегда спорит с руководством . Реалу же наверное лучше попытаться вернуть Анчелотти чем от
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 19:58
Был уверен, что Антошка в "Реал" пойдёт.
Прямо сейчас тренер с достижениями, которого легко подобрать, наверное, один и есть
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:57
Пусть возглавит, не плохой тренер и у него может получиться.
Вот первый новичок уже есть у Мадрида . Алаба в Реале!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:56
Явное повышение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:48
Конте надо соглашаться
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