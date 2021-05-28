«Реал» предлагает Конте контракт на 2 года

Итальянский специалист Антонио Конте, ранее покинувший пост главного тренера «Интера», может возглавить «Реал».
Журналист Николо Шира сообщает, что мадридский клуб продолжает переговоры с 51-летним тренером. Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает Конте двухлетний контракт.
Назначение в «Реал» является приоритетным для итальянца. Отмечается, что вчера с ним связывались два других клуба.
В минувшем сезона Конте привел «Интер» к победе в Серии А.
Теперь ждем слухи о том,что Лукаку, Луатаро или Борини переходят в Реал....хотя все может случиться
Теперь ждем слухи о том,что Лукаку, Луатаро или Борини переходят в Реал....хотя все может случиться