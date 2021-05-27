Лапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта планирует вернуть Хосепа Гвардиолу в каталонский клуб.
Как сообщается, Лапорта планирует позвонить тренеру «Манчестер Сити» в воскресенье после финала Лиги чемпионов. Президент «сине-гранатовых» понимает, что до этого момента Пеп будет сосредоточен исключительно на финальном матче. Лапорта хочет убедить Гвардиолу возглавить «Барселону» этим летом или через год.
Отмечается, что будущее Рональда Кумана в каталонском клубе будет зависеть от решения Пепа. Если Гвардиола согласится возглавить команду через год, то в следующем сезоне «Барселоной» будет руководить Куман. Таким образом, «сине-гранатовые» смогут сэкономить 8 млн евро на увольнении голландского специалиста.
Типо он не потянет АПЛ ,слишком сложная лига ))
Время меняет мнение 🙂
Никогда не думал , что Пеп уйдёт из Барселоны . Считал , что он будет долго там , пока не исчерпает себя .
Эх, это лучшее время было с легендарным составом и тренером
Как быстро летит время 😐
Типо он не потянет АПЛ ,слишком сложная лига ))
Время меняет мнение 🙂
Никогда не думал , что Пеп уйдёт из Барселоны . Считал , что он будет долго там , пока не исчерпает себя .
Эх, это лучшее время было с легендарным составом и тренером
Как быстро летит время 😐