Лапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов

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вчера, 18:50

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта планирует вернуть в каталонский клуб.

Как сообщается, Лапорта планирует позвонить тренеру «Манчестер Сити» в воскресенье после финала Лиги чемпионов. Президент «сине-гранатовых» понимает, что до этого момента Пеп будет сосредоточен исключительно на финальном матче. Лапорта хочет убедить Гвардиолу возглавить «Барселону» этим летом или через год.

Отмечается, что будущее в каталонском клубе будет зависеть от решения Пепа. Если Гвардиола согласится возглавить команду через год, то в следующем сезоне «Барселоной» будет руководить Куман. Таким образом, «сине-гранатовые» смогут сэкономить 8 млн евро на увольнении голландского специалиста.