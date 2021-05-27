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Лапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов

вчера, 18:50

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта планирует вернуть Хосепа Гвардиолу в каталонский клуб.

Как сообщается, Лапорта планирует позвонить тренеру «Манчестер Сити» в воскресенье после финала Лиги чемпионов. Президент «сине-гранатовых» понимает, что до этого момента Пеп будет сосредоточен исключительно на финальном матче. Лапорта хочет убедить Гвардиолу возглавить «Барселону» этим летом или через год.

Отмечается, что будущее Рональда Кумана в каталонском клубе будет зависеть от решения Пепа. Если Гвардиола согласится возглавить команду через год, то в следующем сезоне «Барселоной» будет руководить Куман. Таким образом, «сине-гранатовые» смогут сэкономить 8 млн евро на увольнении голландского специалиста.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 20:36
Ну лично я изначально был за Гвардиолу в Сити))
3ton
3ton ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
Помнится с его приходом в Сити многие были не рады .
Типо он не потянет АПЛ ,слишком сложная лига ))
Время меняет мнение 🙂

Никогда не думал , что Пеп уйдёт из Барселоны . Считал , что он будет долго там , пока не исчерпает себя .
Эх, это лучшее время было с легендарным составом и тренером
Как быстро летит время 😐
allemz
allemz
вчера в 20:10
Cкажите Лапорте, что дважды в одну реку не войти
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:09
Лапорта землю роет. Ка бы яму себе не выкопал
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:01
Вообще забудьте об этом. Гвардиола должен остаться в Сити.
1bear
1bear
вчера в 18:59
ничего у него не получится
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:59
Может и вернется
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