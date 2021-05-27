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Почеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»

вчера, 17:24

Сегодня Зинедин Зидан объявил, что покидает «Реал».

Как сообщается, мадридский клуб рассматривает трёх кандидатов на должность нового тренера команды. Бывший наставник «Интера» Антонио Конте и тренер «Кастильи» Рауль находятся в шорт-листе мадридского клуба, однако фаворитом является Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Аргентинский специалист возглавил парижан в январе этого года, поэтому «Реалу» будет трудно переманить Почеттино. Однако Маурисио заинтересован в работе в мадридской команде. Представители «Реала» намерены в ближайшее время провести переговоры с руководством ПСЖ.

Отмечается, что в списке интересов «Реала» также был Массимилиано Аллегри, однако итальянский специалист, скорее всего, возглавит «Ювентус».

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Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:14, ред.
Футбол начинает сходить с ума. Ничего святого не остаётся.

На 90% это утка, но как можно заманивать или даже просто говорить что нужен тренер, который толком и не успел поработать в своей новой команде? В таком темпе скоро будут договариваться без контрактов, ну а зачем он нужен??
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:23
Зидан никогда как тренер не проигрывал на Камп Ноу-он брал титулы для Реала каждые 24 матча!
Почеттино-серьёзно? В Тоттенхем пусть возвращается!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:51
Зачем Моурисио не понятный Реал,КОГДА ЕСТЬ щедрые шейхи. Да и второе место в Лиге1,можно списать на Тухеля. Но волей Судьбы, Тухель снова в финале ЛЧ - это просто немецкая магия.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:09
Почеттино пусть едет к себе в Тоттенхэм. Лучше Конте!!!
particular
particular
вчера в 18:41
Кого бы не назначили, но того ещё долго будут сравнивать с Зиданом и его успешными сезонами...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:02
Достойный тренер для королевского клуба.
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 17:37
Скорее всего Конте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Они ещё в зубах ковыряются ;)
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