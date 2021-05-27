Почеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»

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вчера, 17:24

Сегодня объявил, что покидает «Реал».

Как сообщается, мадридский клуб рассматривает трёх кандидатов на должность нового тренера команды. Бывший наставник «Интера» и тренер «Кастильи» Рауль находятся в шорт-листе мадридского клуба, однако фаворитом является из ПСЖ .

Аргентинский специалист возглавил парижан в январе этого года, поэтому «Реалу» будет трудно переманить Почеттино. Однако Маурисио заинтересован в работе в мадридской команде. Представители «Реала» намерены в ближайшее время провести переговоры с руководством ПСЖ .

Отмечается, что в списке интересов «Реала» также был , однако итальянский специалист, скорее всего, возглавит «Ювентус».