Почеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»

Сегодня Зинедин Зидан объявил, что покидает «Реал».
Как сообщается, мадридский клуб рассматривает трёх кандидатов на должность нового тренера команды. Бывший наставник «Интера» Антонио Конте и тренер «Кастильи» Рауль находятся в шорт-листе мадридского клуба, однако фаворитом является Маурисио Почеттино из ПСЖ.
Аргентинский специалист возглавил парижан в январе этого года, поэтому «Реалу» будет трудно переманить Почеттино. Однако Маурисио заинтересован в работе в мадридской команде. Представители «Реала» намерены в ближайшее время провести переговоры с руководством ПСЖ.
Отмечается, что в списке интересов «Реала» также был Массимилиано Аллегри, однако итальянский специалист, скорее всего, возглавит «Ювентус».
На 90% это утка, но как можно заманивать или даже просто говорить что нужен тренер, который толком и не успел поработать в своей новой команде? В таком темпе скоро будут договариваться без контрактов, ну а зачем он нужен??
На 90% это утка, но как можно заманивать или даже просто говорить что нужен тренер, который толком и не успел поработать в своей новой команде? В таком темпе скоро будут договариваться без контрактов, ну а зачем он нужен??
Почеттино-серьёзно? В Тоттенхем пусть возвращается!
Почеттино-серьёзно? В Тоттенхем пусть возвращается!