Симеоне во время интервью спел с дочками гимн «Атлетико»

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26 мая 2021, 13:22

Главный тренер «Атлетико» пришел на интервью после вручения кубка за победу в чемпионате Испании вместе с двумя своими дочерьми.

Журналистка Александра Джонсон опубликовала в твиттере видеофрагмент интервью, в котором аргентинский специалист спел со своими дочками гимн «Атлетико».