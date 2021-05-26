Симеоне во время интервью спел с дочками гимн «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пришел на интервью после вручения кубка за победу в чемпионате Испании вместе с двумя своими дочерьми.
Журналистка Александра Джонсон опубликовала в твиттере видеофрагмент интервью, в котором аргентинский специалист спел со своими дочками гимн «Атлетико».
This is amazing! pic.twitter.com/YMO9d2lUPa— Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) May 23, 2021
как раньше - "гордись советский пионер - твоя страна СССР"
как раньше - "гордись советский пионер - твоя страна СССР"