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Симеоне во время интервью спел с дочками гимн «Атлетико»

26 мая 2021, 13:22

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пришел на интервью после вручения кубка за победу в чемпионате Испании вместе с двумя своими дочерьми.

Журналистка Александра Джонсон опубликовала в твиттере видеофрагмент интервью, в котором аргентинский специалист спел со своими дочками гимн «Атлетико».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
26 мая в 14:38
А где-то в сторонке подпевал приемный сын Луис Суарес
beefs
beefs
26 мая в 14:17
так держать, хороший хор намечается...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 14:00
Диего лучший! Респект!!!
1bear
1bear
26 мая в 13:37
прикольно и правильно !!!
как раньше - "гордись советский пионер - твоя страна СССР"
sv_1969
sv_1969
26 мая в 13:35
Молодец Диего!
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