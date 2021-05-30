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Хаверц — о своей цене: «Мне по**й, мы только что выиграли Лигу чемпионов»

сегодня, 08:34
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц, ставший автором победного гола в финальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0), ответил на вопрос журналиста о своей сумме трансфера. Немец перешёл в лондонский клуб прошлым летом за 80 млн евро.

Я стал самым дорогим приобретением «Челси»? Мне по**й, мы только что выиграли Лигу чемпионов!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:29
ну да, есть вещи поважнее !
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 11:27
Kai Havertz said he "couldn't give a f***" about paying back his hefty price tag after scoring the decisive goal to help Chelsea beat Manchester City in the Champions League final on Saturday.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:09
Он сказал мне - «наср*ть»...
Журналист тоже тугой, нашёл время и место спрашивать о ценнике.
Хаверц молодец в целом, после перенесённого ковида, до февраля-марта не мог в себя прийти, задыхаясь к 40-ой минуте уже. Но последние матчи провёл отлично, в играх с Реалом не особо повезло правда, когда перекидывая вратаря попал в перекладину, а во втором тайме после его удара головой мяч вновь приняла на себя перекладина, в финале порешал. Класс виден, элегантные передачи, видение поля, скорость, постоянно в движении, и самое главное хладнокровный...его хотя бы 30% хладнокровия Вернеру, Тимо реализовал и забил бы 20+ голов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:29
Любой нормальный человек также ответил на глупый вопрос тупого журналиста.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:56
Скорее всего там было "мне пое..ть".
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:39
Абрамович научил
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 08:37
Лол, ну не мог он так сказать, такого ругательства нет в английском. И f*ck там все на тв говорят, поэтому ровнять его с матом неправильно
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