Хаверц — о своей цене: «Мне по**й, мы только что выиграли Лигу чемпионов»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц, ставший автором победного гола в финальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0), ответил на вопрос журналиста о своей сумме трансфера. Немец перешёл в лондонский клуб прошлым летом за 80 млн евро.
Я стал самым дорогим приобретением «Челси»? Мне по**й, мы только что выиграли Лигу чемпионов!
Журналист тоже тугой, нашёл время и место спрашивать о ценнике.
Хаверц молодец в целом, после перенесённого ковида, до февраля-марта не мог в себя прийти, задыхаясь к 40-ой минуте уже. Но последние матчи провёл отлично, в играх с Реалом не особо повезло правда, когда перекидывая вратаря попал в перекладину, а во втором тайме после его удара головой мяч вновь приняла на себя перекладина, в финале порешал. Класс виден, элегантные передачи, видение поля, скорость, постоянно в движении, и самое главное хладнокровный...его хотя бы 30% хладнокровия Вернеру, Тимо реализовал и забил бы 20+ голов
Журналист тоже тугой, нашёл время и место спрашивать о ценнике.
Хаверц молодец в целом, после перенесённого ковида, до февраля-марта не мог в себя прийти, задыхаясь к 40-ой минуте уже. Но последние матчи провёл отлично, в играх с Реалом не особо повезло правда, когда перекидывая вратаря попал в перекладину, а во втором тайме после его удара головой мяч вновь приняла на себя перекладина, в финале порешал. Класс виден, элегантные передачи, видение поля, скорость, постоянно в движении, и самое главное хладнокровный...его хотя бы 30% хладнокровия Вернеру, Тимо реализовал и забил бы 20+ голов