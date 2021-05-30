Хаверц — о своей цене: «Мне по**й, мы только что выиграли Лигу чемпионов»

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сегодня, 08:34

Полузащитник «Челси» , ставший автором победного гола в финальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0), ответил на вопрос журналиста о своей сумме трансфера. Немец перешёл в лондонский клуб прошлым летом за 80 млн евро.