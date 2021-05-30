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Тухель: «„Челси“ хотел стать камнем в ботинке „Манчестер Сити“»

сегодня, 00:43
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

Разделить это со всеми — невероятно. Мы сделали это. Вау. Я не знаю, что чувствовать.

Я был так благодарен за свой второй финал. Я чувствовал себя иначе. Каким-то образом мы чувствовали, что победа становится все ближе.

Игроки были полны решимости выиграть. Мы хотели стать камнем в ботинке «Сити». Мы призывали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.

Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:28
испортил камушек триумфальный путь
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 08:39
Аплодирую стоя)))
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 08:38
Поздравляю. НЕ люблю англичан, но к вашей победе не придирёшься, по ходу турнира никаких судейских подачек. Всё на физике и морально-волевых. Давно не было такого победителя, кроме Баварии, Реала в 2002 и Порту Маура все ушастики последних 20 лет кабинетные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:37
Тухель подготовился лучше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:57
Это просто жесть
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:28
Всё прошло по плану
azkan
azkan
сегодня в 07:27
Все делали план Тухеля. Запомнился момент во втором тайме, когда перспективную атаку Пуля-Хаверц намеренно не развили для затягивание времени. Да и толком не получилось это, но установку то выполнили.
По вчерашней игре:
Менди - стоял железно. Кроме удара Мареза в конце. Хотя тоже стоял)
Рюдигер - сейв и жестко играл.
Джеймс - отключил Стерлинга. И все что приближается к правому флангу.
Сильва - надежен. Но в последнее время в самых важных матчах у него травмы появляются, в самых неожиданных местах.
Кристенсен - хорошо вошел в игру и не упускал нити обороны.
Аспиликуэта - один сейв и кэп ест кэп. Очень надежно играл.
Чилуэлл - на высоком уровне. В моментах на грани своих возможностей.
Жорж - артиситзм зашкаливал. Без косяков главное.
Канте - оплот игры Челси.
Ковачич- вышел с конкретным заданием Тухеля. Выполнил.
Маунт - соавтор гола. Молодчина будущее Челси. Остальные передачи грамотно запорол Вернер.
Пулишич - пропал и у него скорость. Не забил выход один в один. Но выполнил задание Тухеля по тушению игры.
Хаверц - Забил гол, один из лучших игр. Несколько отборов в обороне.
Вернер - .... он должен исправится. Кроме давления и создания моментов нужно и забивать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:09
У Челси всё получилось.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:09
Можно только поздравить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:44
У вас это получилось !!! С ПОБЕДОЙ ЧЕЛСИ !!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:43
Спасибо Тухель все хорошо
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 01:55
Не брал , но со второй попытки взял .
zim289
zim289
сегодня в 01:32
...а стал огромным дилдо в очке Гвардиолы)
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 01:29
Это же надо так ,перепутал время московское с Хьюстоном ,считал на конец рабочего дня в 17 00 посмотреть матч ,а он уже прошёл ,сегодня для многих фанатов Челси счастливый день ,в том числе и для меня ,хоть и проворонил матч.
протон1
протон1
сегодня в 01:18
интересно кто подскажет. тухель брал лч ? помимо челси учитывая
allemz
allemz
сегодня в 01:11
У Пепа этот камень в ботинке с малых лет, со временем привык к боли и решил ничего не менять, меняться по жизни - не его конек
juvenale
juvenale
сегодня в 00:49
красава)))шейх псж наверное сейчас локти кусает)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:46
Играли лучше, победили по делу.
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