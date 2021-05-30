Тухель: «„Челси“ хотел стать камнем в ботинке „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Челси» поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

Разделить это со всеми — невероятно. Мы сделали это. Вау. Я не знаю, что чувствовать.

Я был так благодарен за свой второй финал. Я чувствовал себя иначе. Каким-то образом мы чувствовали, что победа становится все ближе.

Игроки были полны решимости выиграть. Мы хотели стать камнем в ботинке «Сити». Мы призывали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.

Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам.