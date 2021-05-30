Тухель: «„Челси“ хотел стать камнем в ботинке „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).
Разделить это со всеми — невероятно. Мы сделали это. Вау. Я не знаю, что чувствовать.
Я был так благодарен за свой второй финал. Я чувствовал себя иначе. Каким-то образом мы чувствовали, что победа становится все ближе.
Игроки были полны решимости выиграть. Мы хотели стать камнем в ботинке «Сити». Мы призывали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.
Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам.
По вчерашней игре:
Менди - стоял железно. Кроме удара Мареза в конце. Хотя тоже стоял)
Рюдигер - сейв и жестко играл.
Джеймс - отключил Стерлинга. И все что приближается к правому флангу.
Сильва - надежен. Но в последнее время в самых важных матчах у него травмы появляются, в самых неожиданных местах.
Кристенсен - хорошо вошел в игру и не упускал нити обороны.
Аспиликуэта - один сейв и кэп ест кэп. Очень надежно играл.
Чилуэлл - на высоком уровне. В моментах на грани своих возможностей.
Жорж - артиситзм зашкаливал. Без косяков главное.
Канте - оплот игры Челси.
Ковачич- вышел с конкретным заданием Тухеля. Выполнил.
Маунт - соавтор гола. Молодчина будущее Челси. Остальные передачи грамотно запорол Вернер.
Пулишич - пропал и у него скорость. Не забил выход один в один. Но выполнил задание Тухеля по тушению игры.
Хаверц - Забил гол, один из лучших игр. Несколько отборов в обороне.
Вернер - .... он должен исправится. Кроме давления и создания моментов нужно и забивать.
По вчерашней игре:
Менди - стоял железно. Кроме удара Мареза в конце. Хотя тоже стоял)
Рюдигер - сейв и жестко играл.
Джеймс - отключил Стерлинга. И все что приближается к правому флангу.
Сильва - надежен. Но в последнее время в самых важных матчах у него травмы появляются, в самых неожиданных местах.
Кристенсен - хорошо вошел в игру и не упускал нити обороны.
Аспиликуэта - один сейв и кэп ест кэп. Очень надежно играл.
Чилуэлл - на высоком уровне. В моментах на грани своих возможностей.
Жорж - артиситзм зашкаливал. Без косяков главное.
Канте - оплот игры Челси.
Ковачич- вышел с конкретным заданием Тухеля. Выполнил.
Маунт - соавтор гола. Молодчина будущее Челси. Остальные передачи грамотно запорол Вернер.
Пулишич - пропал и у него скорость. Не забил выход один в один. Но выполнил задание Тухеля по тушению игры.
Хаверц - Забил гол, один из лучших игр. Несколько отборов в обороне.
Вернер - .... он должен исправится. Кроме давления и создания моментов нужно и забивать.