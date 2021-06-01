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Тухель хочет подписать двух игроков из Бундеслиги и одноклубника Головина

сегодня, 17:47

«Челси» продлит контракт с главным тренером клуба Томасом Тухелем. Наставник лондонского клуба хочет усилить состав.

Как сообщается, немецкий специалист провёл встречу с директорами «синих» Мариной Грановской и Петром Чехом, на которой обсудил трансферные планы клуба на лето. Тухель хочет видеть в «Челси» полузащитника «Боруссии» Менхенгладбах Йонаса Хофманна и защитника «Вольфсбурга» Максенса Лакруа. Кроме того, наставник лондонского клуба обозначил полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени в качестве альтернативы Деклану Райсу из «Вест Хэма».

Ранее стало известно, что «Челси» также интересуется нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном и форвардом «Вулверхэмптона» Адамой Траоре.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 19:13
У Тухеля до .. , вернее много хороших молодых футболистов. Можно из них лепить супер команду.
Но видать времени на лепки уже нет. РА хочет сегодня и сейчас АПЛ и ЛЧ и тд.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 19:08
Очень спорные кандидаты
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 18:59
На годы вперед вообще все возможно. Слишком много факторов влияет на футбол.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:34
Если брать это ближайшее трансферное окно, то да, согласен, но если смотреть на годы вперёд, то их переходы вполне вероятны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 18:28
Монако не отпустит ни Тчуамени, ни Головина.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:19
У Тухеля все карты на руках.
Gahi
Gahi
сегодня в 17:51
Тухель после победы в Лиги Чемпионов, уже может требовать тех игроков которых он хочет видеть в своей команде. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:50
Жаль что не самого Головина
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