Тухель хочет подписать двух игроков из Бундеслиги и одноклубника Головина

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сегодня, 17:47

«Челси» продлит контракт с главным тренером клуба Томасом Тухелем. Наставник лондонского клуба хочет усилить состав.

Как сообщается, немецкий специалист провёл встречу с директорами «синих» Мариной Грановской и Петром Чехом, на которой обсудил трансферные планы клуба на лето. Тухель хочет видеть в «Челси» полузащитника «Боруссии» Менхенгладбах и защитника «Вольфсбурга» . Кроме того, наставник лондонского клуба обозначил полузащитника «Монако» в качестве альтернативы из «Вест Хэма».

Ранее стало известно, что «Челси» также интересуется нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном и форвардом «Вулверхэмптона» Адамой Траоре.