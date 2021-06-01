Тухель хочет подписать двух игроков из Бундеслиги и одноклубника Головина

«Челси» продлит контракт с главным тренером клуба Томасом Тухелем. Наставник лондонского клуба хочет усилить состав.
Как сообщается, немецкий специалист провёл встречу с директорами «синих» Мариной Грановской и Петром Чехом, на которой обсудил трансферные планы клуба на лето. Тухель хочет видеть в «Челси» полузащитника «Боруссии» Менхенгладбах Йонаса Хофманна и защитника «Вольфсбурга» Максенса Лакруа. Кроме того, наставник лондонского клуба обозначил полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени в качестве альтернативы Деклану Райсу из «Вест Хэма».
Ранее стало известно, что «Челси» также интересуется нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном и форвардом «Вулверхэмптона» Адамой Траоре.
Но видать времени на лепки уже нет. РА хочет сегодня и сейчас АПЛ и ЛЧ и тд.
Но видать времени на лепки уже нет. РА хочет сегодня и сейчас АПЛ и ЛЧ и тд.