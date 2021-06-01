«Барселона» предложила Доннарумме контракт на 50 млн евро

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сегодня, 04:29

«Барселона» сделала предложение вратарю сборной Италии , у которого истекает контракт с «Миланом».

Согласно источнику, каталонский клуб предложил голкиперу пятилетний контракт с зарплатой 10 млн евро за сезон.

В услугах Доннаруммы также заинтересованы «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Однако на данный момент клубы не делали конкретных предложений.

Напомним, Доннарумма был признан лучшим вратарём Серии А в минувшем сезоне.