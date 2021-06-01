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«Барселона» предложила Доннарумме контракт на 50 млн евро

сегодня, 04:29

«Барселона» сделала предложение вратарю сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, у которого истекает контракт с «Миланом».

Согласно источнику, каталонский клуб предложил голкиперу пятилетний контракт с зарплатой 10 млн евро за сезон.

В услугах Доннаруммы также заинтересованы «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Однако на данный момент клубы не делали конкретных предложений.

Напомним, Доннарумма был признан лучшим вратарём Серии А в минувшем сезоне.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 07:33
Появится хороший тренер и вернется. Есть вероятность что им будет "Парик" из Интера)))
А вы гоните Пепа, лучше плакатами, как это делал Арсенал с Венгером, глядишь окрепнете в Лиге Европы)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:24
О-J-G, как же ты утомил меня!
1. Моё дело найти свой коммент, где указана дата и время. Ищи, если нужно!
И где скрины моих редактированных комментов (обоих, ДО и ПОСЛЕ)?.
И где скрины, что я регулярно занимал первые места по набранным очкам?

2.Возмущался я постоянно, приводя свои доводы.

3. Хочешь читать объёмные комментарии про футбол - читай, их и будут писАть.
Я лишь о том толковал, чтобы ограничить кол-во матчей или ставок в крайний день месяца. Если это не логично - обоснуй.

4.Если хочешь нормально разговаривать ,без хештегов - вынь меня из игнора и мы пообщаемся в какой-нить незаметной теме. Если боязно -до свидания...
3ton
3ton
сегодня в 07:21
Логики в его подписании нет .
Лапорта не с тех людей , который будет тратить деньги на лавку.
Возможно продадут Тер Штегена .Заработают денег .
Но верится в это с трудом
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:01
Гном пока ещё не определился с этим трансфером.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:59
Не поладят они с Месси
диванный спец
диванный спец
сегодня в 06:41, ред.
С такой защитой хоть Доннарума , хоть Тер Штеген, хоть сразу обоих поставь в ворота, ничего не поможет. В свое время в воротах стоял знатный косячник Вальдес ,и не чего, завоевывали титулы. Барсе нужно укреплять защиту, а этот Доннарума вечно чем то не довольный и нафиг не нужен за такие деньги
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:35
Лишняя покупка, Штеген не слабей
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:52
Слишком много для вратаря.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:38
Ангел неБесГрешен решил, что, чем больше его комментарий, тем убедительнее его доводы...

1.Выкладывая доводы, надо выкладывать скрины, с пометкой, где и на какой странице этот комм., чтобы было возможно убедиться в том, что этот скрин не отредактирован автором так, как это уже было, как минимум два раза! Отредактирован так, как выгодно его автору.... Вот конкретно после этого факта Ангел НеБесГрешен и был отправлен мною в пожизненный бан!!! Если он затронул этот вопрос, то это мой ответ на эту тему!!!

2.Повторяю ещё раз, в третий раз: Не надо манипулировать своими комментариями... Никаких возражений не было по поводу Лучшего комм., когда Ангел НеБесГрешен был лидером по Лучшим комм в 500 баллов! И возмущаться он начал тогда, когда всё меньше и меньше его комм., начали попадать в лучшие!

3.soccer.ru-сайт с футбольными новостями, и Конкурс прогнозов с призами, это в некотором роде подарок своим читателям от администрации этого сайта. И не надо каждый месяц, после очередного завершения КП в конце месяца, указывать администрации, как, каким образом этот подарок получить!

Р.S. Мне неинтересно выиграл или нет футболку Ангел неБесГрешен в КП, но мне интересны Лучшие комментарии, которые пишут: Leha-ha50, Федор Паршунин и другие активные участники Конкурса прогнозов!
Mangur
Mangur
сегодня в 04:55
Не много ли за посредственность?
allemz
allemz
сегодня в 04:37
Барселона с такой неподдающейся логике политикой ещё не скоро вернется на прежние высоты
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:34
Барселоне нужно изыскать нужную сумму.
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