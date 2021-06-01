«Барселона» предложила Доннарумме контракт на 50 млн евро

«Барселона» сделала предложение вратарю сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме, у которого истекает контракт с «Миланом».
Согласно источнику, каталонский клуб предложил голкиперу пятилетний контракт с зарплатой 10 млн евро за сезон.
В услугах Доннаруммы также заинтересованы «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Однако на данный момент клубы не делали конкретных предложений.
Напомним, Доннарумма был признан лучшим вратарём Серии А в минувшем сезоне.
А вы гоните Пепа, лучше плакатами, как это делал Арсенал с Венгером, глядишь окрепнете в Лиге Европы)))
А вы гоните Пепа, лучше плакатами, как это делал Арсенал с Венгером, глядишь окрепнете в Лиге Европы)))
1. Моё дело найти свой коммент, где указана дата и время. Ищи, если нужно!
И где скрины моих редактированных комментов (обоих, ДО и ПОСЛЕ)?.
И где скрины, что я регулярно занимал первые места по набранным очкам?
2.Возмущался я постоянно, приводя свои доводы.
3. Хочешь читать объёмные комментарии про футбол - читай, их и будут писАть.
Я лишь о том толковал, чтобы ограничить кол-во матчей или ставок в крайний день месяца. Если это не логично - обоснуй.
4.Если хочешь нормально разговаривать ,без хештегов - вынь меня из игнора и мы пообщаемся в какой-нить незаметной теме. Если боязно -до свидания...
1. Моё дело найти свой коммент, где указана дата и время. Ищи, если нужно!
И где скрины моих редактированных комментов (обоих, ДО и ПОСЛЕ)?.
И где скрины, что я регулярно занимал первые места по набранным очкам?
2.Возмущался я постоянно, приводя свои доводы.
3. Хочешь читать объёмные комментарии про футбол - читай, их и будут писАть.
Я лишь о том толковал, чтобы ограничить кол-во матчей или ставок в крайний день месяца. Если это не логично - обоснуй.
4.Если хочешь нормально разговаривать ,без хештегов - вынь меня из игнора и мы пообщаемся в какой-нить незаметной теме. Если боязно -до свидания...
Лапорта не с тех людей , который будет тратить деньги на лавку.
Возможно продадут Тер Штегена .Заработают денег .
Но верится в это с трудом
Лапорта не с тех людей , который будет тратить деньги на лавку.
Возможно продадут Тер Штегена .Заработают денег .
Но верится в это с трудом
1.Выкладывая доводы, надо выкладывать скрины, с пометкой, где и на какой странице этот комм., чтобы было возможно убедиться в том, что этот скрин не отредактирован автором так, как это уже было, как минимум два раза! Отредактирован так, как выгодно его автору.... Вот конкретно после этого факта Ангел НеБесГрешен и был отправлен мною в пожизненный бан!!! Если он затронул этот вопрос, то это мой ответ на эту тему!!!
2.Повторяю ещё раз, в третий раз: Не надо манипулировать своими комментариями... Никаких возражений не было по поводу Лучшего комм., когда Ангел НеБесГрешен был лидером по Лучшим комм в 500 баллов! И возмущаться он начал тогда, когда всё меньше и меньше его комм., начали попадать в лучшие!
3.soccer.ru-сайт с футбольными новостями, и Конкурс прогнозов с призами, это в некотором роде подарок своим читателям от администрации этого сайта. И не надо каждый месяц, после очередного завершения КП в конце месяца, указывать администрации, как, каким образом этот подарок получить!
Р.S. Мне неинтересно выиграл или нет футболку Ангел неБесГрешен в КП, но мне интересны Лучшие комментарии, которые пишут: Leha-ha50, Федор Паршунин и другие активные участники Конкурса прогнозов!
1.Выкладывая доводы, надо выкладывать скрины, с пометкой, где и на какой странице этот комм., чтобы было возможно убедиться в том, что этот скрин не отредактирован автором так, как это уже было, как минимум два раза! Отредактирован так, как выгодно его автору.... Вот конкретно после этого факта Ангел НеБесГрешен и был отправлен мною в пожизненный бан!!! Если он затронул этот вопрос, то это мой ответ на эту тему!!!
2.Повторяю ещё раз, в третий раз: Не надо манипулировать своими комментариями... Никаких возражений не было по поводу Лучшего комм., когда Ангел НеБесГрешен был лидером по Лучшим комм в 500 баллов! И возмущаться он начал тогда, когда всё меньше и меньше его комм., начали попадать в лучшие!
3.soccer.ru-сайт с футбольными новостями, и Конкурс прогнозов с призами, это в некотором роде подарок своим читателям от администрации этого сайта. И не надо каждый месяц, после очередного завершения КП в конце месяца, указывать администрации, как, каким образом этот подарок получить!
Р.S. Мне неинтересно выиграл или нет футболку Ангел неБесГрешен в КП, но мне интересны Лучшие комментарии, которые пишут: Leha-ha50, Федор Паршунин и другие активные участники Конкурса прогнозов!