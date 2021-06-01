Мхитарян близок к продлению контракта с «Ромой» до 2023 года

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сегодня, 06:41

Полузащитник , у которого истекает контракт с «Ромой», скорее всего, продолжит карьеру в римском клубе. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Рома» рассчитывает договориться о продлении контракта с Генрихом Мхитаряном до июня 2023 года. Жозе Моуриньо хочет сохранить его в команде, несмотря на их непростые взаимоотношения в МЮ в прошлом. Клуб «уверен» в том, что сделка будет завершена.

По слухам, зарплата 32-летнего армянина составит 4,5 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось о том, что Мхитарян отклонил предложения «Монако» и «Зенита».