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Мхитарян близок к продлению контракта с «Ромой» до 2023 года

сегодня, 06:41

Полузащитник Генрих Мхитарян, у которого истекает контракт с «Ромой», скорее всего, продолжит карьеру в римском клубе. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Рома» рассчитывает договориться о продлении контракта с Генрихом Мхитаряном до июня 2023 года. Жозе Моуриньо хочет сохранить его в команде, несмотря на их непростые взаимоотношения в МЮ в прошлом. Клуб «уверен» в том, что сделка будет завершена.

По слухам, зарплата 32-летнего армянина составит 4,5 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось о том, что Мхитарян отклонил предложения «Монако» и «Зенита».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:47
Я за то,чтоб он куданить перешёл!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:24
Все правильно и не надо никуда дергаться.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:23
Пора Мхитаряну в Спартак.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:02
Может Жозик хочет ещё годик поиздеваться над Генрихом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56
От добра добра не ищут...
shlomo
shlomo
сегодня в 06:52
И все правильно сделает, что останется
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