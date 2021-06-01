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Лапорта: «Месси знает, что Агуэро — лишь первый трансфер этого месяца»

сегодня, 07:31

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал подписание форварда Серхио Агуэро и намекнул на активную трансферную кампанию «сине-гранатовых» в июне.

Мы говорили Куману, что собираемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь его в своей команде.

Это значимый трансфер, потому что Агуэро — исключительный футболист. Он действует на позиции, которая играет очень важную роль в любой системе, и в нашей тоже.

Мы хотим, чтобы он был частью конкурентоспособной команды. Мы также хотим, чтобы Лео [Месси] остался в клубе. Он знает, что Агуэро — лишь один из группы новичков, которых вы увидите в этом месяце.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 13:57
создаётся конкурентный Пенсионный фонд,который будет состязаться с итальянским.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:55
не надо "палить" контору. Трансфер причём фантастический. Месси показали,что сейчас идёт 2010 год.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:54
при Бармалеи Агуэро перебрался бы в Юве,а при Лапорте в Барсу. Почувствуй разницу!
Gelious
Gelious
сегодня в 12:08
Как же Барселона позорится таким поведением. Интересно, понимают ли это сами фанаты каталонцев?
амурец
амурец
сегодня в 11:33
все хотят что бы Месси остался в Барселоне, пока его в Барсе будут считать главной звездой, Барселона больших успехов не увидит
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:39
всех пенсионеров соберут
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:56
Ну и хорошо)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:13
Лапорта , - Без Месси не одной сделки , всё только с ведома инопланетянена !!!
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:07
Так и было. Лапорта вышел из дома в Барселоне, сел на велосипед и поехал к Месси в Аргентину, чтобы рассказать о трансфере.
Зенитовским впору думать кто будет ублажать Дзюбу вместо Азмуна.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:03
Лишь бы Месси был доволен
Павел Молочный
Павел Молочный ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 08:09
Исправили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:02, ред.
Лапорта отчитался...))
С утра пораньше, спеша и спотыкаясь сбегал к Месси домой...доложил о прибытии Куна...
Сидит ждёт дальнейших распоряжений...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:59
Ну, Месси всегда должен быть в курсе...:))))
Elliada
Elliada
сегодня в 07:58
Бесплатно достался Агуэро, это не трансфер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:57
Главное, чтобы он одобрил...
karnager
karnager
сегодня в 07:47, ред.
Чтобы Месси не истерил как девочка ему подарили игрушку в виде Агуэро, так как он с ней в хороших отношениях, на замену другой игрушке, Суареса. Гном будет доволен
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:44
Может все же "Куману" ???
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:38
Надеюсь что адекватного тренера)))
beefs
beefs
сегодня в 07:38
Трансферная политика на следующий сезон началась...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:36
Посмотрим , что вы там еще наколдуете.
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