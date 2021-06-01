Лапорта: «Месси знает, что Агуэро — лишь первый трансфер этого месяца»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал подписание форварда и намекнул на активную трансферную кампанию «сине-гранатовых» в июне.

Мы говорили Куману, что собираемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь его в своей команде.

Это значимый трансфер, потому что Агуэро — исключительный футболист. Он действует на позиции, которая играет очень важную роль в любой системе, и в нашей тоже.

Мы хотим, чтобы он был частью конкурентоспособной команды. Мы также хотим, чтобы Лео [Месси] остался в клубе. Он знает, что Агуэро — лишь один из группы новичков, которых вы увидите в этом месяце.