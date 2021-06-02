Бубнов: «Бельгии будет не так просто играть под таким давлением России»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в контрольном матче с Польшей (1:1).

За исключением самого начала матча, когда хозяева были активнее и забили гол после ошибки нашей обороны и рикошета, поляки больше почти ничего не создали. Особенно во втором тайме. Сборная России в подготовительный период очевидно работает над функциональной готовностью. На фоне крепкой Польши удалось поддерживать высокий прессинг все 90 минут. Можно сказать, что столь интенсивная игра команды Черчесова стала сюрпризом для хозяев, которые и сами горазды действовать в подобной манере, но тут столкнулись с серьёзными проблемами.

После не лучшего стартового отрезка россияне взяли мяч под контроль, неплохо атаковали, а главное — быстро выходили из обороны и возвращались назад в случае потери мяча. Под Дзюбой действовали Миранчук и Головин, которые ещё должны прибавить в плане взаимопонимания, по флангам их поддерживали Кузяев с Караваевым, из глубины Оздоев и Зобнин. Весьма мощный кулак средней линии, причём все футболисты неплохи в плане техники.

После перерыва оба тренера провели много замен, содержательность игры стала ниже, хотя общий рисунок в целом сохранился. Черчесов дал возможность проявить себя молодёжи, плюс, не имея альтернатив, дал немного времени опытнейшему Жиркову. Думаю, что на небольших отрезках матча он точно ничего не испортит.

От игры по большей части остались хорошие впечатления. Надёжно действовали в обороне (хотя Левандовски остался в запасе, а ему достаточно одного эпизода), очень активно прессинговали и, кажется, ещё можем прибавить в этом компоненте, выйдя на пик готовности ближе к плей-офф. Если в такой же манере сыграем со следующим соперником, то болгары вряд ли справятся с давлением. Это возможность детально отработать игру в атаке, лучше скоординироваться. Скажу больше, даже грозной, но возрастной Бельгии будет не так просто играть под таким давлением, которое россияне сегодня оказали на Польшу.