Черчесов: «Понравилась реакция на пропущенный гол»

Наставник сборной России прокомментировал ничью с Польшей в товарищеском матче.

Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры. Завладели инициативой. Забили красивый гол. Имели несколько моментов, но не удалось завершить. Доволен отношением к игре. После 10 дней сложных тренировок команда играла компактно. Выполнили, что планировали.