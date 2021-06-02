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Черчесов: «Понравилась реакция на пропущенный гол»

сегодня, 00:27
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Польшей в товарищеском матче.

Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры. Завладели инициативой. Забили красивый гол. Имели несколько моментов, но не удалось завершить. Доволен отношением к игре. После 10 дней сложных тренировок команда играла компактно. Выполнили, что планировали.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:09
Главные три матча впереди. А пока тренируйтесь и наигрывайте связи.
В идеале взаимопонимание должно быть с полувзгляда...
Mangur
Mangur
сегодня в 00:58
Надежды нет. Нет сборной
dalex83
dalex83
сегодня в 00:32, ред.
- Черт усатый...
- Кого вы имели в виду товарищ Сухов ?
- Как кого товарищ Сталин? Черчесова )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:30
Товарняк - это по сути тренировка.
dalex83
dalex83
сегодня в 00:30
Черчесову клизму за такую игру ставить надо скипидаром ..
Особенно за замену Дзюбу на Заболотного например !
Мог бы Сафонова наигрывать в этом матче и вместо Кудряшова пробывать Евгеньева из Динамо например !
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