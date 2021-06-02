Черчесов: «Понравилась реакция на пропущенный гол»

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Польшей в товарищеском матче.
Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры. Завладели инициативой. Забили красивый гол. Имели несколько моментов, но не удалось завершить. Доволен отношением к игре. После 10 дней сложных тренировок команда играла компактно. Выполнили, что планировали.
В идеале взаимопонимание должно быть с полувзгляда...
В идеале взаимопонимание должно быть с полувзгляда...
- Кого вы имели в виду товарищ Сухов ?
- Как кого товарищ Сталин? Черчесова )
- Кого вы имели в виду товарищ Сухов ?
- Как кого товарищ Сталин? Черчесова )
Особенно за замену Дзюбу на Заболотного например !
Мог бы Сафонова наигрывать в этом матче и вместо Кудряшова пробывать Евгеньева из Динамо например !
Особенно за замену Дзюбу на Заболотного например !
Мог бы Сафонова наигрывать в этом матче и вместо Кудряшова пробывать Евгеньева из Динамо например !