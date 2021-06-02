Караваев: «Могли победить Польшу, но сложилось так, как сложилось»

Защитник «Зенита» и сборной России дал комментарий после контрольного матча с Польшей (1:1), в котором ему удалось отметиться забитым мячом.

Тяжёлая игра, тем более после таких непростых сборов. Считаю, что смотрелись неплохо. Могли выиграть, но сложилось так, как сложилось.

Получил хороший пас от Головина, подключился — забил. Трудовой гол получился. Очень рад, что смог забить второй гол за сборную. Не буду врать, что состояние сейчас очень хорошее. Но в целом чувствую себя нормально, потихонечку вхожу в норму после такой тяжёлой недели.

Сборная Польши — хорошая команда. Есть качественные футболисты. Хороший спарринг получился.