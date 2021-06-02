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Караваев: «Могли победить Польшу, но сложилось так, как сложилось»

сегодня, 07:41
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев дал комментарий после контрольного матча с Польшей (1:1), в котором ему удалось отметиться забитым мячом.

Тяжёлая игра, тем более после таких непростых сборов. Считаю, что смотрелись неплохо. Могли выиграть, но сложилось так, как сложилось.

Получил хороший пас от Головина, подключился — забил. Трудовой гол получился. Очень рад, что смог забить второй гол за сборную. Не буду врать, что состояние сейчас очень хорошее. Но в целом чувствую себя нормально, потихонечку вхожу в норму после такой тяжёлой недели.

Сборная Польши — хорошая команда. Есть качественные футболисты. Хороший спарринг получился.

Ранее свой дебют за сборную России прокомментировал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:01, ред.
Жаль, Роберт не играл. Тогда бы и посмотрели на нашу сборную.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:56
В смысле Левандовского нейтрализовали? Договорились, что того на поле не выпустят?
cska1948
cska1948
сегодня в 08:58
"...Могли выиграть..."
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drug01
drug01
сегодня в 08:52
Счёт по игре
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:49
Главное что эйфории нет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:42
Караваев постоянно болтает
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:00
А могли и проиграть. Не нужно забывать, что у поляков не играл Левандовски и на воротах был не Щесны.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:57
Выглядели не сказать что плохо, Левандовского нейтрализовали, но уверенных аргументов для победы над Польшей представлено не было.
beefs
beefs
сегодня в 07:45
Все хорошо, а дальше?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:43
Ничья тоже хорошо...
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