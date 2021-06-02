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Сафонов: «Дебют в сборной России стал немножко неожиданным»

сегодня, 02:21
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой дебют в сборной России в контрольном матче с Польшей (1:1). 22-летний голкипер появился на поле на 63-й минуте, заменив Антона Шунина.

Готовился к игре, но немножко неожиданным для меня стал дебют. Сейчас идёт подготовка, достаточно важный матч, поэтому мне приятно, что мне доверили игровое время сегодня.

Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что всё пройдёт хорошо. Я готовился. Для меня задача — готовиться так, словно буду играть. Буду продолжать делать так и дальше.

Экс-голкипер «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски назвал Сафонова будущим сборной России.

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1bear
1bear
сегодня в 02:27
ну так это был товарняк,вряд ли ему дадут шанс в официальной игре,а жаль
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