Сафонов: «Дебют в сборной России стал немножко неожиданным»

Вратарь «Краснодара» прокомментировал свой дебют в сборной России в контрольном матче с Польшей (1:1). 22-летний голкипер появился на поле на 63-й минуте, заменив Антона Шунина.

Готовился к игре, но немножко неожиданным для меня стал дебют. Сейчас идёт подготовка, достаточно важный матч, поэтому мне приятно, что мне доверили игровое время сегодня.

Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что всё пройдёт хорошо. Я готовился. Для меня задача — готовиться так, словно буду играть. Буду продолжать делать так и дальше.