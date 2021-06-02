Черчесов: «Я не видел пропущенный гол, потому что отвернулся»

Главный тренер сборной России признался, что не видел момент с пропущенным голом в контрольном матче с Польшей (1:1).

Не видел пропущенный гол, потому что в этот момент отвернулся. Потом посмотрю и оценю.

Мне некорректно оценивать сборную Польши. Мы не знаем требований и планов. Это всегда была добротная команда. Силу сборной Польши по этой игре оценить нельзя, всё-таки несколько игроков участие в матче не приняли.

Самое главное, что никто не травмировался. Посмотрим, вылезет ли завтра что-то. Сегодня для меня отсутствие травм — самое главное. 90 минут в хорошем темпе сыграли. Понятно, что на Евро он будет ещё выше.