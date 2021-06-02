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Черчесов: «Я не видел пропущенный гол, потому что отвернулся»

сегодня, 01:25
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не видел момент с пропущенным голом в контрольном матче с Польшей (1:1).

Не видел пропущенный гол, потому что в этот момент отвернулся. Потом посмотрю и оценю.

Мне некорректно оценивать сборную Польши. Мы не знаем требований и планов. Это всегда была добротная команда. Силу сборной Польши по этой игре оценить нельзя, всё-таки несколько игроков участие в матче не приняли.

Самое главное, что никто не травмировался. Посмотрим, вылезет ли завтра что-то. Сегодня для меня отсутствие травм — самое главное. 90 минут в хорошем темпе сыграли. Понятно, что на Евро он будет ещё выше.

Черчесов также подчеркнул, что сборная России выполнила план на игру.

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