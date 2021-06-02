Кьеллини: «Молодые ребята в сборной справятся с давлением на Евро-2020»

Капитан «Ювентуса» и сборной Италии поделился мыслями о предстоящем турнире Евро-2020.

Мне посчастливилось видеть несколько великих капитанов в сборной Италии, я имею в виду Буффона и Каннаваро. Молодым ребятам в команде не нужно многого, чтобы справиться с давлением. Мы уже сыграли несколько серьезных матчей, это был отличный опыт, ребята показали отличную отдачу.

Капитанские обязанности я буду делегировать своему верному товарищу Бонуччи, особенно это касается боли в заднице.