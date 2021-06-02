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Кьеллини: «Молодые ребята в сборной справятся с давлением на Евро-2020»

сегодня, 09:55

Капитан «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мыслями о предстоящем турнире Евро-2020.

Мне посчастливилось видеть несколько великих капитанов в сборной Италии, я имею в виду Буффона и Каннаваро. Молодым ребятам в команде не нужно многого, чтобы справиться с давлением. Мы уже сыграли несколько серьезных матчей, это был отличный опыт, ребята показали отличную отдачу.

Капитанские обязанности я буду делегировать своему верному товарищу Бонуччи, особенно это касается боли в заднице.

Ранее сборная Италии назвала окончательную заявку на Евро-2020.

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drug01
drug01
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Желаем удачи и здоровья
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