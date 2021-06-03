Пятов: «Лучшие в мире на данный момент: Роналду, Малиновский и Зинченко»

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины рассказал, кого считает лучшими игроками и какие клубы в мировом футболе наиболее сильны на сегодняшний день.

Читаю ли я прессу и комментарии фанатов? Думаю, все читают. Тем более, что сейчас я стал более открытым к болельщикам. Общаюсь в мессенджере, в социальных сетях. Конечно, читаю. И стараюсь быть более объективным.

Три лучших футболиста в мире на данный момент: Роналду, Малиновский и Зинченко.

Три лучших клуба в мире на сегодняшний день: «Шахтёр», «Барселона», «Бавария».