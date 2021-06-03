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Пятов: «Лучшие в мире на данный момент: Роналду, Малиновский и Зинченко»

вчера, 23:14

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, кого считает лучшими игроками и какие клубы в мировом футболе наиболее сильны на сегодняшний день.

Читаю ли я прессу и комментарии фанатов? Думаю, все читают. Тем более, что сейчас я стал более открытым к болельщикам. Общаюсь в мессенджере, в социальных сетях. Конечно, читаю. И стараюсь быть более объективным.

Три лучших футболиста в мире на данный момент: Роналду, Малиновский и Зинченко.

Три лучших клуба в мире на сегодняшний день: «Шахтёр», «Барселона», «Бавария».

Ранее сборная Украины огласила окончательную заявку на Евро-2020.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 00:46
Зинка от мяча прячется
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Не было Малиновского, Ван Дейка, Левандовски, Облака. Были Джан, Стоунз, Жиру, Кабальеро - идеальные игроки для дрим-тим
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:17
Зинченко??? Да он сейчас даже в сотню лучших не входит - пешеход.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:40
Барселона лучший клуб мира?Смешно!
Ладно Зинченко лучший но Роналду то здесь каким боком затисался?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 23:40
Если брать даже полуфиналистов ЛЧ то это порядка 50+ игроков и там не было Малиновского
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 23:36
Левандовский лучший нап на данный момент в мире,и жаль что ему не отдали заслуженный ЗМ,а подобное можно принять за шутку...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 23:32
Малиновский сейчас хорош, 20ку лучших входит, однозначно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:29
Когда у тебя нет матч тв
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:16
Спасибо Пятову!Поржал
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:16
Мда уж... и этот тоже ни то сало зьив)))
Capral
Capral
вчера в 23:16, ред.
Рано однако Пятова деменция посетила..... Вот что значит оказаться в глубоком запасе.
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