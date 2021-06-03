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Кейн: «Если я завершу карьеру без трофея со сборной, это будет провалом»

вчера, 22:26

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн хочет завоевать трофей со сборной Англии до завершения своей карьеры.

Надеюсь, моя мама не будет возражать, если я раскрою ее возраст, но она родилась в 1966 году. Мой отец родился в 1964 году, то есть ему было два года, когда Англия выиграла чемпионат мира.

Вот как давно мы говорим об этом, и мы должны это исправить. Думаю, если я закончу карьеру футболиста, не выиграв трофей с Англией, то буду считать это провалом. Я знаю, что мы все еще прогрессируем, все еще есть место для улучшения, но это цель, и я думаю, что мы можем сделать это.

Ранее Кейн попал в число номинантов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 23:57
И не такие крутые игроки и составы у Англии были — не вытягивали ничего, кроме позора и рекламы бутс из кожи кенгуру. Так что Кейну можно расслабиться — эта команда проклята.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 23:49
Кубок Ауди тоже трофей
drug01
drug01
вчера в 23:26
Желание есть... Удачи
youtomee
youtomee
вчера в 23:25
ну до конца карьеры тут осталось недалеко, так что можно уже считать провалом
cska1948
cska1948
вчера в 23:23
А Кейн знает, что если бы не Тофик Бахрамов, то англичане и этот единственный свой трофей, в 1966 году, не выиграли бы?
stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:05
Ещё пройдёт пару отборочных компаний и для нашей сборной будет большим успехом выход в финальную часть после предварительного отбора
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:05
не с тренером саутгейтом, и стерлингами в составе)))
да и сам Харри, из трофеев - только орден империи 3 степени))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:57
Шансов конечно не густо, но побольше, чем у Дзюбы с Черчесовым со сборной России.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 22:35, ред.
Если продолжит карьеру в курятнике то да ,трофеев ему до гроба не видать, да и сборная давно уже не фаворит в больших турнирах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:33, ред.
Видимо не удастся, как это не прискорбно. Нынче Англия уже совсем не та, что была !!!
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