Кейн: «Если я завершу карьеру без трофея со сборной, это будет провалом»

Нападающий «Тоттенхэма» хочет завоевать трофей со сборной Англии до завершения своей карьеры.

Надеюсь, моя мама не будет возражать, если я раскрою ее возраст, но она родилась в 1966 году. Мой отец родился в 1964 году, то есть ему было два года, когда Англия выиграла чемпионат мира.

Вот как давно мы говорим об этом, и мы должны это исправить. Думаю, если я закончу карьеру футболиста, не выиграв трофей с Англией, то буду считать это провалом. Я знаю, что мы все еще прогрессируем, все еще есть место для улучшения, но это цель, и я думаю, что мы можем сделать это.