ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Мариу: «Никто из „Спартака“ не выходил со мной на связь»

сегодня, 15:33

Агент полузащитника «Интера» Жоау Мариу прокомментировал слухи, что «Спартак» хочет подписать игрока.

Это неправда. Никто из «Спартака» не выходил со мной на связь.

В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды за «Спортинг».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:55
Это недоработка агента.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:42
Не выходили,значит выйдут! Жди!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:42
Спокойствие, только спокойствие !!! Ложная тревога !!!
Обыкновенная проверка связи !!!
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