Агент Мариу: «Никто из „Спартака“ не выходил со мной на связь»

Агент полузащитника «Интера» Жоау Мариу прокомментировал слухи, что «Спартак» хочет подписать игрока.
Это неправда. Никто из «Спартака» не выходил со мной на связь.
В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды за «Спортинг».
Агент полузащитника «Интера» Жоау Мариу прокомментировал слухи, что «Спартак» хочет подписать игрока.
Это неправда. Никто из «Спартака» не выходил со мной на связь.
В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды за «Спортинг».
Обыкновенная проверка связи !!!
Обыкновенная проверка связи !!!