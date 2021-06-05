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Энрике: «Сенсационная игра центральных защитников»

05 июня 2021, 01:31
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий после товарищеского матча с Португалией (0:0), отдельно отметив игру центральных защитников своей команды Пау Торреса и Эмерика Ляпорта.

Больше всего мне понравился настрой команды. А меньше всего — результат.

Мне очень понравилась игра двух центральных защитников, сенсационное выступление, почти исключительное. Оба левоногие, каждый из них умеет разыгрывать мяч сзади. Может быть, Эмерик и Пау — пара центральных, которые начнут турнир...

Напомним, защитник «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

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ЮЗИК
ЮЗИК
05 июня в 08:07
Просто эти защитники ещё Дзюбу не встречали
ДАША Д
ДАША Д
05 июня в 05:38
Теперь и одного забитого гола будет достаточно для победы.
Ironigor
Ironigor
05 июня в 01:38
Защитники это конечно хорошо, а что с нападающими??? Или у Португалии тоже такие же защитники ??!
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