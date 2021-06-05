Энрике: «Сенсационная игра центральных защитников»

Главный тренер сборной Испании дал комментарий после товарищеского матча с Португалией (0:0), отдельно отметив игру центральных защитников своей команды и .

Больше всего мне понравился настрой команды. А меньше всего — результат.

Мне очень понравилась игра двух центральных защитников, сенсационное выступление, почти исключительное. Оба левоногие, каждый из них умеет разыгрывать мяч сзади. Может быть, Эмерик и Пау — пара центральных, которые начнут турнир...