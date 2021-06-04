Куман: «Я рад, что президент „Барселоны“ Лапорта оказал мне поддержку»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал решение клуба продолжить с ним сотрудничество.

Я с облегчением могу сказать, что мои игроки и персонал теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.

Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, спокойствие было восстановлено. Цель всех в клубе одна и та же: построить сильную «Барсу» и добиться успеха!