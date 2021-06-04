Куман: «Я рад, что президент „Барселоны“ Лапорта оказал мне поддержку»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал решение клуба продолжить с ним сотрудничество.
Я с облегчением могу сказать, что мои игроки и персонал теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.
Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, спокойствие было восстановлено. Цель всех в клубе одна и та же: построить сильную «Барсу» и добиться успеха!
Но у Кумана не очень получается,,,(((
Поэтому доя меня странное решение, если Куман не смог создать сильную команду при таких провалах в Реале, при такой пробуксовке в Атлетико, то я ничего хорошего не ожидаю в новом сезоне.((((
Как по мне нужен другой тренер.
Но у Кумана не очень получается,,,(((
Поэтому доя меня странное решение, если Куман не смог создать сильную команду при таких провалах в Реале, при такой пробуксовке в Атлетико, то я ничего хорошего не ожидаю в новом сезоне.((((
Как по мне нужен другой тренер.
Есть люди более влиятельные...при выборе тренера...))
Есть люди более влиятельные...при выборе тренера...))