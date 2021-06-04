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Куман: «Я рад, что президент „Барселоны“ Лапорта оказал мне поддержку»

04 июня 2021, 22:25

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал решение клуба продолжить с ним сотрудничество.

Я с облегчением могу сказать, что мои игроки и персонал теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.

Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, спокойствие было восстановлено. Цель всех в клубе одна и та же: построить сильную «Барсу» и добиться успеха!

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
05 июня в 10:23
Мда... надежды на смену ГТ не оправдались.
Van Vanovich
Van Vanovich
05 июня в 09:18
В принципе хорошо отработал для первого сезона. Из того барахла, что имелось. Если в следующем сезоне дадут избавиться от Балласта и купят игроков нормальных может боеспособная Барса выйти. Еще бы Месси отправить в другой клуб.)
drug01
drug01
04 июня в 23:39
Будем ждать результат
Vladimir808
Vladimir808
04 июня в 23:14
Цель- сильная Барса.
Но у Кумана не очень получается,,,(((
Поэтому доя меня странное решение, если Куман не смог создать сильную команду при таких провалах в Реале, при такой пробуксовке в Атлетико, то я ничего хорошего не ожидаю в новом сезоне.((((
Как по мне нужен другой тренер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 июня в 22:43
Кого то не того благодарит Куман....
Есть люди более влиятельные...при выборе тренера...))
beefs
beefs
04 июня в 22:35
странно, но это их выбор...
shlomo
shlomo
04 июня в 22:28
Посмотрим на тебя еще раз....
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