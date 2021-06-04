ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2021

Тренер сборной Болгарии: «Я думаю, мы добьёмся победы в матче с Россией»

04 июня 2021, 21:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров порассуждал о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Игра состоится 5 июня в Москве.

У нас складывается очень хороший коллектив. Я думаю, мы добьёмся победы. Хоть у нас нет звёзд в составе, но за счёт того, что у нас слаженный коллектив, мы можем завтра добиться победы. Мы видим качественный состав у соперника. Мы хотим понять нашего противника, взять от него всё лучшее и таким образом показать хорошую игру. Хочу также поблагодарить Россию за прекрасные условия, которые нам предоставили, и за хорошую встречу, которая нам была организована. Я желаю им успеха на чемпионате Европы.

У нас нет переживаний. Если мы будем переживать, то мы не сможем показать все наши хорошие качества в игре. Мы уважаем нашего противника, его игру, но мы не переживаем о том, как будем играть. Футбол — это тот вид спорта, где ты должен получать удовольствие, независимо от того, как ты играешь в него. Прекрасный стадион. Я надеюсь мы обрадуем наших зрителей, не только тех, кто будет находиться на стадионе, но и тех, кто будет смотреть игру по телевизору, и покажем достаточно высокий уровень игры.

Ранее о подготовке российской команды к товарищескому матчу с командой Болгарии рассказал Станислав Черчесов.

Все новости
Глава УАФ: «Разговоры о запрете формы сборной Украины беспочвенны»
Сегодня, 16:34
Мацуев посетил тренировку сборной России
Сегодня, 12:35 Комментарии14
«Они не фавориты, они суперфавориты». Венгер — о сборной Франции на Евро
Сегодня, 09:34 Комментарии3
Канте: «Пока рано говорить, что я заслужил „Золотой мяч“»
Вчера, 21:30 Комментарии25
Кин — о Хендерсоне на Евро: «Он показывает карточные фокусы? Что он умеет?»
Вчера, 21:20 Комментарии12
Защитник «Тоттенхэма» считает, что в уходе Моуриньо виноваты игроки команды
Вчера, 15:59 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
05 июня в 10:26
Ясен пень, такого не будет! Онанист Дзюба порвёт вас в одиночку)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ ЮЗИК (раскрыть)
05 июня в 02:04
Ну с какой стороны посмотреть. Чувак от тёплого приёма растрогался, вспомнил дружбу с СССР, жахнул ракии или водки русской и понесло.
Наши на Евро, а братушки на первенстве винокурни играют,)
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июня в 22:35
Дожились, что болгары нас собрались обыгрывать, да ещё в Москве
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 22:14
Наши конечно убогенькие, но не до такой же степени, чтобы болгарам на своем поле сливать.
1bear
1bear
04 июня в 22:10
ну болтонул,сам не понял...
пока сборная Болгарии не готова побеждать даже сборную России и даже в товарняке...
mihaluch
mihaluch
04 июня в 21:46
Игру надо было раньше показывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 21:44
Должен получиться хороший спарринг...
RamonCSKA
RamonCSKA
04 июня в 21:37
Будут весь матч играть в 10 защитников у своих ворот
ДАША Д
ДАША Д
04 июня в 21:33
И такой вариант возможен.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 июня в 21:30
Как говорят в Одессе, будем посмотреть... )))
drug01
drug01
04 июня в 21:26
Игра покажет кто сильнее
beefs
beefs
04 июня в 21:24
заяц трепаться не любит...
Ironigor
Ironigor
04 июня в 21:23
Хотеть не вредно !!!
blitz
blitz
04 июня в 21:23
Не говори гоп пока не перепрыгнул.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100