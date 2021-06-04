Жиру: «Отпразднуем с Бензема на картинге, если выиграем Евро»

Нападающий «Челси» и сборной Франции ответил на вопрос о высказываниях партнера по сборной . В прошлом году Бензема на вопрос о сравнениях с игроком «Челси» сказал: «Давайте не путать „Формулу-1„ с картингом. „Формула-1“ – это я». После чего Жиру ответил на это: «Я — картинг? Ну, тогда я — чемпион мира по картингу».

У меня нет никаких причин ругаться с Бензема. Заявления, которые он сделал обо мне, заставили меня улыбнуться и повеселиться больше, чем что-либо еще.

Я могу поставить себя на его место, непросто вернуться вот так. Опять же, вы должны уметь прощать и не обижаться, моя вера позволяет мне принять это.

Если выиграем Евро, вместе с Бензема отпразднуем на картинге, сделаем замечательное фото.