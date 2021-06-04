Бэйл: «Анчелотти — отличный тренер. Я очень хорошо с ним ладил в „Реале“»

Вингер «Реала» , в минувшем сезоне выступавший за «Тоттенхэм» на правах аренды, прокомментировал назначение на пост главного тренера мадридской команды.

Я знаю, что Карло Анчелотти — отличный тренер. Я очень хорошо с ним ладил, в прошлом у нас были замечательные времена. Он вернулся в мадридский «Реал», он отличный парень.

Мы отлично провели время вместе в «Реале», и я уверен, что он будет потрясающе руководить командой. Я разговаривал с ним, когда мы играли с «Эвертоном» в начале сезона, мы обнялись и немного поболтали, что было приятно.

Но о том, что будет дальше, я пока особо не думал. Сейчас я сконцентрирован на подготовке к Евро. Займусь остальным после турнира.