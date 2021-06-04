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Бэйл: «Анчелотти — отличный тренер. Я очень хорошо с ним ладил в „Реале“»

04 июня 2021, 22:49

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, в минувшем сезоне выступавший за «Тоттенхэм» на правах аренды, прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера мадридской команды.

Я знаю, что Карло Анчелотти — отличный тренер. Я очень хорошо с ним ладил, в прошлом у нас были замечательные времена. Он вернулся в мадридский «Реал», он отличный парень.

Мы отлично провели время вместе в «Реале», и я уверен, что он будет потрясающе руководить командой. Я разговаривал с ним, когда мы играли с «Эвертоном» в начале сезона, мы обнялись и немного поболтали, что было приятно.

Но о том, что будет дальше, я пока особо не думал. Сейчас я сконцентрирован на подготовке к Евро. Займусь остальным после турнира.

Напомним, что Анчелотти в минувшем сезоне возглавлял «Эвертон». Бэйл работал с Анчелотти в «Реале» с 2013 по 2015 год.

Ранее Анчелотти ответил на вопрос о будущем Бэйла в «Реале».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:33
теперь-то не будешь ладить
Feanor1993
Feanor1993 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:08
Добрый вечер. Вчера мне откровенно нахамил пользователь, я отшутился, не применив оскорблений. В результате всё же был забанен за оскорбление пользователя. Кроме того, ещё и был поставлен на премодерацию. Считаю, что бан не справедлив, в удалённом комментарии нет ничего оскорбительного. Бог с ним с баном, но премодерацию пожалуйста снимите, она уж точно лишняя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 04:50
Теперь Бэйл папе Карло будет мозг выносить.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
05 июня в 04:27
Из за тебя анчелотти все проиграл в сезоне 2014-2015, когда ты пошёл жаловаться Пересу, мол якобы не устраивает его позиция правого нападающего, хотел быть главным бомбардиром. Надеюсь тебя Марсело и иско продадут.
STVA 1
STVA 1 ответ dzvinka (раскрыть)
05 июня в 00:21
Мне так кажется))
dzvinka
dzvinka ответ STVA 1 (раскрыть)
05 июня в 00:15
кто сказал, что он хорошо в него играет?)))
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ alexgurzan (раскрыть)
04 июня в 23:23
Учту, спасибо. У него в профиле ещё масса гадостей. Если продолжит в подобном ключе, сразу напишу сюда. Доброй ночи.
alexgurzan
alexgurzan ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
04 июня в 23:19
Поправил, но в следующий раз лучше обратиться сразу к модератору.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ alexgurzan (раскрыть)
04 июня в 23:08
И с моей премодерацией разберитесь, я туда попал, когда указал на этого же пользователя, нелицеприятно высказывающегося в адрес граждан РФ.
Заранее спасибо.
STVA 1
STVA 1
04 июня в 23:07
Бэйл: Он хорошо играет в гольф)
beefs
beefs
04 июня в 23:04
приятно когда хорошо вспоминают...
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