Анчелотти: «Если Бэйл будет мотивирован, он может провести отличный сезон»

Новый наставник «Реала» ответил на вопрос о перспективах полузащитника команды , который провёл минувший сезон в аренде в «Тоттенхэме».

Гарет мало играл в Премьер-Лиге, но забивал голы. Он был эффективен в последних играх сезона.

Он возвращается в «Реал», и я хорошо его знаю. Если он будет мотивирован играть, то может провести отличный сезон. Я не сомневаюсь в этом. Я по-прежнему очень люблю Гарета, Иско и Марсело. У них будет мотивация показать, что они всё ещё могут играть за «Реал».