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Анчелотти: «Если Бэйл будет мотивирован, он может провести отличный сезон»

05 июня 2021, 07:03

Новый наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о перспективах полузащитника команды Гарета Бэйла, который провёл минувший сезон в аренде в «Тоттенхэме».

Гарет мало играл в Премьер-Лиге, но забивал голы. Он был эффективен в последних играх сезона.

Он возвращается в «Реал», и я хорошо его знаю. Если он будет мотивирован играть, то может провести отличный сезон. Я не сомневаюсь в этом. Я по-прежнему очень люблю Гарета, Иско и Марсело. У них будет мотивация показать, что они всё ещё могут играть за «Реал».

Ранее ходили слухи, что Бэйл может завершить карьеру в ближайшее время.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:40
невозможно его мотивировать
League1
League1
05 июня в 11:11
гольфист он несчастный
Incredulous
Incredulous
05 июня в 11:07
Да ничего с этого дармоеда уже не будет, это хорошо показала его аренда в Тоттенхэме.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июня в 10:44
В него уже верят единицы
Antikony
Antikony
05 июня в 10:02
Главное, чтобы санчасть была солидной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 09:16
Его нехилая зарплата должна быть лучшей мотивацией. Другой вопрос что он уже к ней настолько привык что не считает большой.
Его можно держать в тонусе припугивая отправить в аренду в какой-нибудь Ференцварош.
Тогда он ещё начнёт булками шевелить...
galem72
galem72
05 июня в 09:12
Это всё равно что мумию оживлять.
drug01
drug01
05 июня в 09:00
Будем смотреть что будет на самом деле
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июня в 08:38
Деньги его мотивация!
ABir
ABir
05 июня в 07:59
Карло ставит на старую гвардию
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 07:56
Мотивация Бэйла сидеть на скамейке, трепать всем нервы и при этом получать хорошие бабки.
mihaluch
mihaluch
05 июня в 07:51
Мотивировать Бейла будет нелегко.
ДАША Д
ДАША Д
05 июня в 07:40
Стукнут разок по ногам и сезон закончится.
STVA 1
STVA 1
05 июня в 07:09
Посмотрим что получится
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
05 июня в 07:05
Бэйл рад ещё несколько лет поиграть... в гольф.
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