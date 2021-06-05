Анчелотти: «Если Бэйл будет мотивирован, он может провести отличный сезон»

Новый наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о перспективах полузащитника команды Гарета Бэйла, который провёл минувший сезон в аренде в «Тоттенхэме».
Гарет мало играл в Премьер-Лиге, но забивал голы. Он был эффективен в последних играх сезона.
Он возвращается в «Реал», и я хорошо его знаю. Если он будет мотивирован играть, то может провести отличный сезон. Я не сомневаюсь в этом. Я по-прежнему очень люблю Гарета, Иско и Марсело. У них будет мотивация показать, что они всё ещё могут играть за «Реал».
Ранее ходили слухи, что Бэйл может завершить карьеру в ближайшее время.
Его можно держать в тонусе припугивая отправить в аренду в какой-нибудь Ференцварош.
Тогда он ещё начнёт булками шевелить...
Его можно держать в тонусе припугивая отправить в аренду в какой-нибудь Ференцварош.
Тогда он ещё начнёт булками шевелить...