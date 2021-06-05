Крал — о матче с Италией: «Это была невыполнимая задача для Чехии»

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии прокомментировал разгромное поражение от Италии (0:4) в товарищеском матче.

Мы нуждались в получении подобного опыта. Мы хорошо начали этот матч, но затем Италия взяла бразды правления в свои руки, показала нам, что такое идеальный прессинг и как нужно строить атаки. Они здорово растягивали нас по полю и комбинировали, создавая свободные пространства. Это была невыполнимая задача для нас.