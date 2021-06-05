Крал — о матче с Италией: «Это была невыполнимая задача для Чехии»

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал прокомментировал разгромное поражение от Италии (0:4) в товарищеском матче.
Мы нуждались в получении подобного опыта. Мы хорошо начали этот матч, но затем Италия взяла бразды правления в свои руки, показала нам, что такое идеальный прессинг и как нужно строить атаки. Они здорово растягивали нас по полю и комбинировали, создавая свободные пространства. Это была невыполнимая задача для нас.
Сами итальянцы полагают, что способны играть еще лучше. Так, тренер Роберто Манчини заявил, что его команда должна продолжить совершенствоваться.
А Вест Хэм обойдётся без Крала !!!
А Вест Хэм обойдётся без Крала !!!