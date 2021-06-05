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Крал — о матче с Италией: «Это была невыполнимая задача для Чехии»

05 июня 2021, 01:55
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия4 : 0Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал прокомментировал разгромное поражение от Италии (0:4) в товарищеском матче.

Мы нуждались в получении подобного опыта. Мы хорошо начали этот матч, но затем Италия взяла бразды правления в свои руки, показала нам, что такое идеальный прессинг и как нужно строить атаки. Они здорово растягивали нас по полю и комбинировали, создавая свободные пространства. Это была невыполнимая задача для нас.

Сами итальянцы полагают, что способны играть еще лучше. Так, тренер Роберто Манчини заявил, что его команда должна продолжить совершенствоваться.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
05 июня в 10:13
Да это просто разгром какой-то!
Anisovich
Anisovich
05 июня в 09:58
Польше Кралов в сборную Чехии и мы про нее забудем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 05:45
Посредственный игрок из спартака и поэтому неудивительно, что счёт такой.
ДСА
ДСА
05 июня в 05:40
Уж лучше в товарищеской игре так попадать.
ABir
ABir
05 июня в 03:00
Всегда надо стремиться к лучшему, но у всего есть свой предел. Отрицательный результат - это тоже результат. Надо дальше совершенствоваться, используя передовой опыт
Ironigor
Ironigor
05 июня в 02:41
Ну да, Италия была на голову высше !!!
А Вест Хэм обойдётся без Крала !!!
swed27
swed27
05 июня в 02:03
Итальянцы хороши Посмотрим что они покажут на Евро
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 01:58
Не все задачи можно решить.
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