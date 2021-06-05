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Манчини: «Сборной Италии нужно совершенствоваться»

05 июня 2021, 02:47
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия4 : 0Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Чехией (4:0) в товарищеском матче.

Мы здорово играли и показали правильный подход к игре с отличной командой. Это хороший знак перед стартом чемпионата Европы. Нам потребовалось 10 минут, чтобы войти в игру.

Нам необходимо совершенствоваться, мы ещё молоды, и есть множество аспектов, которые мы можем улучшить. Мы должны играть в свой футбол, хорошо атаковать и защищаться. Также важно то, с каким мышлением мы будем подходить к матчам.

Сборная Италии впервые в истории выиграла 8 матчей подряд, не пропустив в них ни одного мяча.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
05 июня в 06:41
Ещё есть куда расти.
beefs
beefs
05 июня в 04:24
Какие мудрые слова...
swed27
swed27
05 июня в 03:10
по такой игре нужно брать медали на Евро
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