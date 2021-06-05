Манчини: «Сборной Италии нужно совершенствоваться»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Чехией (4:0) в товарищеском матче.
Мы здорово играли и показали правильный подход к игре с отличной командой. Это хороший знак перед стартом чемпионата Европы. Нам потребовалось 10 минут, чтобы войти в игру.
Нам необходимо совершенствоваться, мы ещё молоды, и есть множество аспектов, которые мы можем улучшить. Мы должны играть в свой футбол, хорошо атаковать и защищаться. Также важно то, с каким мышлением мы будем подходить к матчам.
Сборная Италии впервые в истории выиграла 8 матчей подряд, не пропустив в них ни одного мяча.