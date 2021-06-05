Инсинье: «Манчини создал условия, чтобы мы наилучшим образом проявили себя»

Форвард «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье дал комментарий после победы над Чехией (4:0) в товарищеском матче.
Я доволен выступлением, мы провели отличный матч. До чемпионата Европы осталась неделя, мы должны быть готовы. Сегодня была отличная проверка, мы знаем, что должны наилучшим образом начать этот турнир.
Являюсь ли я лидером команды? Я чувствую себя старым (Смеётся). Я доволен уровнем доверия, которое предоставил мне тренер [Роберто Манчини]. Я всегда стараюсь быть готовым играть за своих сокомандников.
Тренер создал отличную команду, он предоставил нам условия, в которых мы можем наилучшим образом проявить себя. Мы все получаем удовольствием и стараемся играть в отличный футбол.
Ещё рано говорить о том, куда мы дойдём на Евро. Но мы знаем, на что способны. 16 тысяч болельщиков на Олимпийском стадионе, несомненно, только подстегнут нас.
Наставник сборной Италии Роберто Манчини после матча отметил, что его команде, несмотря на победу 4:0, необходимо совершенствоваться.