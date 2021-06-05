Инсинье: «Манчини создал условия, чтобы мы наилучшим образом проявили себя»

Форвард «Наполи» и сборной Италии дал комментарий после победы над Чехией (4:0) в товарищеском матче.

Я доволен выступлением, мы провели отличный матч. До чемпионата Европы осталась неделя, мы должны быть готовы. Сегодня была отличная проверка, мы знаем, что должны наилучшим образом начать этот турнир.

Являюсь ли я лидером команды? Я чувствую себя старым (Смеётся). Я доволен уровнем доверия, которое предоставил мне тренер [ ]. Я всегда стараюсь быть готовым играть за своих сокомандников.

Тренер создал отличную команду, он предоставил нам условия, в которых мы можем наилучшим образом проявить себя. Мы все получаем удовольствием и стараемся играть в отличный футбол.

Ещё рано говорить о том, куда мы дойдём на Евро. Но мы знаем, на что способны. 16 тысяч болельщиков на Олимпийском стадионе, несомненно, только подстегнут нас.