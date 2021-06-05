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Инсинье: «Манчини создал условия, чтобы мы наилучшим образом проявили себя»

05 июня 2021, 06:35
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия4 : 0Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Форвард «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье дал комментарий после победы над Чехией (4:0) в товарищеском матче.

Я доволен выступлением, мы провели отличный матч. До чемпионата Европы осталась неделя, мы должны быть готовы. Сегодня была отличная проверка, мы знаем, что должны наилучшим образом начать этот турнир.

Являюсь ли я лидером команды? Я чувствую себя старым (Смеётся). Я доволен уровнем доверия, которое предоставил мне тренер [Роберто Манчини]. Я всегда стараюсь быть готовым играть за своих сокомандников.

Тренер создал отличную команду, он предоставил нам условия, в которых мы можем наилучшим образом проявить себя. Мы все получаем удовольствием и стараемся играть в отличный футбол.

Ещё рано говорить о том, куда мы дойдём на Евро. Но мы знаем, на что способны. 16 тысяч болельщиков на Олимпийском стадионе, несомненно, только подстегнут нас.

Наставник сборной Италии Роберто Манчини после матча отметил, что его команде, несмотря на победу 4:0, необходимо совершенствоваться.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
05 июня в 07:55
Пока все получается дальше посмотрим
Gahi
Gahi
05 июня в 07:37
По игре с Чехией, можно сказать что Италия достаточно солидно выглядела и не только победа с крупным счётом над не слабой командой, которая смотрелась растерянной в этом матче на фоне своего соперника и оттого что многое у неё не получилось. Товарищеские матчи проводится, для того чтобы понять насколько команда готова к большому турниру, и первая игра в матче открытия с Турцией 11 июня даст ответ на этот вопрос действительно ли Италия стала одной из команд фаворитом Чемпионата Европы которой по силам замахнутся на трофей 🏆.
КЭТиК
КЭТиК
05 июня в 07:37
Главное показать себя в официальных матчах.
sv_1969
sv_1969
05 июня в 07:10
Италия фаворит один из
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 06:54
Уже снйчас можно сказать, что у Манчини в сборной получилось лучше чем в клубах.
mihaluch
mihaluch
05 июня в 06:49
На Евро всё встанет на свои места.
КЭТиК
КЭТиК
05 июня в 06:36
Одна неудачная игра сменит идиллию.
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