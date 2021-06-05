Воспитанник «Милана» покончил с собой из-за расизма

Сообщается, что воспитанник академии «Милана» Сеид Висин покончил с собой.

21-летний футболист оставил предсмертную записку, в которой было написано, что он часто сталкивался с расизмом.

Куда бы я ни пошел, где бы я ни был, я чувствую тяжесть скептических, предвзятых, отвращенных и испуганных взглядов людей.

Я не иммигрант, меня усыновили, когда я был ребенком, и я помню, что все меня любили. Куда бы я ни пошел, все говорили со мной с радостью, уважением и любопытством. Теперь кажется, что все перевернулось.

Что-то изменилось во мне. Будто мне стыдно быть чернокожим, будто я боюсь, что меня сочтут иммигрантом. Мне приходилось доказывать людям, которые меня не знали, что я такой же, как они. Что я итальянец.

Раньше я плохо шутил о чернокожих, чтобы показать, что я такой же, как они, но это был страх. Страх перед ненавистью, которую я видел в глазах людей, смотрящих на иммигрантов.

Я не хочу, чтобы люди меня жалели, я просто хочу напомнить себе, что трудности и страдания, которые я испытываю, — это капля воды по сравнению с океаном страданий, которые испытывают те, кто предпочитает умереть вместо того, чтобы вести существование в страданиях и аду.

Эти люди рискуют своей жизнью, некоторые из них уже потеряли ее, чтобы попробовать то, что мы просто называем жизнью.