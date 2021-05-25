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В Аргентине футболист 30 минут стоял на балконе, спасаясь от пожара

25 мая 2021, 22:49
Расинг КлубЛоготип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)3 : 0Логотип футбольный клуб Рентистас (Монтевидео)РентистасМатч завершен

В Буэнос-Айресе полузащитник уругвайского «Рентистаса» Франциско Дуарте попал в неприятную историю накануне матча Кубка Либертадорес с «Расингом».

Дуарте пришлось спасаться от огня в результате пожара, вспыхнувшего в его номере в отеле.

Он покинул комнату, выйдя через окно на карниз. Футболист простоял там 30 минут, потом его сняли пожарные.

В этом отеле были еще двое игроков «Рентистаса» (их поселили отдельно от команды, поскольку у данных футболистов выявили коронавирус), но они быстро и без труда покинули здание.

Недавно тренер сборной Испании Луис Энрике застрял в лифте и опоздал на игру с Косово.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 00:40
Ненадо было курить в постеле!
Vik_ont25
Vik_ont25
26 мая в 00:37
Век живи - век учись! Никогда бы не подумал, что балкон и карниз одно и тоже!!!
Ironigor
Ironigor
25 мая в 23:38
Бедолага, не повезло. Ну хорошо то,что хорошо кончается !!!
STVA 1
STVA 1
25 мая в 23:07
Да ужж!Не позавидуешь парню
beefs
beefs
25 мая в 22:53
это очень неприятная история...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 мая в 22:52
Все живы - это главное!
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