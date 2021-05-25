В Аргентине футболист 30 минут стоял на балконе, спасаясь от пожара

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25 мая 2021, 22:49

В Буэнос-Айресе полузащитник уругвайского «Рентистаса» попал в неприятную историю накануне матча Кубка Либертадорес с «Расингом».

Дуарте пришлось спасаться от огня в результате пожара, вспыхнувшего в его номере в отеле.

Он покинул комнату, выйдя через окно на карниз. Футболист простоял там 30 минут, потом его сняли пожарные.

В этом отеле были еще двое игроков «Рентистаса» (их поселили отдельно от команды, поскольку у данных футболистов выявили коронавирус), но они быстро и без труда покинули здание.

Недавно тренер сборной Испании Луис Энрике застрял в лифте и опоздал на игру с Косово.