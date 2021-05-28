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У Лингарда украли часы прямо из раздевалки «Вест Хэма»

вчера, 12:22
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард попал в неприятную историю.

У футболиста украли часы, которые оцениваются в 50 тысяч фунтов. Это произошло в раздевалке команды во время домашнего матча против «Эвертона».

Недавно у игрока «Локомотива» Федора Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы стоимостью 300 тысяч евро.

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BBK33
BBK33
вчера в 14:09
Причем тут Дзюба? Перед этим часы у кого сперли? У Смолова!
Верг
Верг
вчера в 12:52
Дэдрукоблуд увел
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:31
Если говорить про Смолова, то Барселона - один из самых криминальных городов Европы, любая московская толкучка отдыхает. Там до трети нелегалов живет, марокканцы и негры (в основном по окраинам), поэтому отвернетесь - нет рюкзака, а если хотите купить травку - просто прогуляйтесь по Баррио Готико, и найдете кучу негров, которые сами к вам подойдут со словами "Weed, weed" (но будьте осторожны).

Ну а про Лингарда это история простая, ведь писали, что Дзюба как раз туда мог перейти. На память взял.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:31
Это наверное Дзюба подсуетился!
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