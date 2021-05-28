У Лингарда украли часы прямо из раздевалки «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард попал в неприятную историю.
У футболиста украли часы, которые оцениваются в 50 тысяч фунтов. Это произошло в раздевалке команды во время домашнего матча против «Эвертона».
Недавно у игрока «Локомотива» Федора Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы стоимостью 300 тысяч евро.
Ну а про Лингарда это история простая, ведь писали, что Дзюба как раз туда мог перейти. На память взял.
Ну а про Лингарда это история простая, ведь писали, что Дзюба как раз туда мог перейти. На память взял.