Роналду опубликовал трогательное фото с дня рождения детей

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вчера, 09:30

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме.

Криштиану выложил семейное фото с празднования дня рождения близнецов Евы и Маттео, которым исполнилось три года.

«Поздравляю, любимые», — подписал фото Роналду.

Ранее стало известно, что Роналду осталось 10 матчей до мирового рекорда по числу игр за сборную.