Роналду опубликовал трогательное фото с дня рождения детей

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме.
Криштиану выложил семейное фото с празднования дня рождения близнецов Евы и Маттео, которым исполнилось три года.
«Поздравляю, любимые», — подписал фото Роналду.
Ранее стало известно, что Роналду осталось 10 матчей до мирового рекорда по числу игр за сборную.
Вот что значит толерантность и плюрализм семейных отношений... Главное чтобы ДНК имело схожесть 99,99%...)))
Вот что значит толерантность и плюрализм семейных отношений... Главное чтобы ДНК имело схожесть 99,99%...)))