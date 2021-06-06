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Роналду опубликовал трогательное фото с дня рождения детей

вчера, 09:30

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме.

Криштиану выложил семейное фото с празднования дня рождения близнецов Евы и Маттео, которым исполнилось три года.

«Поздравляю, любимые», — подписал фото Роналду.

Ранее стало известно, что Роналду осталось 10 матчей до мирового рекорда по числу игр за сборную.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 15:05
Хорошее фото...семейное...
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 11:47
Дети это единственное, что имеет значение в этом мире, остальное не важно
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 10:13
Не стало футбола, хоть так порисоваться.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 10:02
Не буду редактировать свой пост - начал писать Вашего не было... В унисон думаем!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:01
Мну уже запутался в "семейно - любовных движениях" Роналду... То русская пассия, то не русская... То он, то его, какой то мужик держит на руках... И тут на тебе бабушка Юрьев день - у кудесника мяча детей как грачей по весне, на картине Саврасова...
Вот что значит толерантность и плюрализм семейных отношений... Главное чтобы ДНК имело схожесть 99,99%...)))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:56
Я уже запутался, какой ребёнок его с реальной женщиной, какие из пробирки, а кто от суррогатной матери? Людям надо поучиться у волков или лебедей, у которых один партнёр на всю жизнь, а связь между ними прочнее, чем у кровных родственников.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:44
Присоединяюсь с поздравлениями!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:43
Со стороны выглядит примерно так же
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:37
Еще один футболист растёт!
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