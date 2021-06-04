ГлавнаяНовостиВокруг футболаЕвро-2020

На время проведения Евро-2020 в Петербурге перенесут концерты

04 июня 2021, 10:19

В комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что массовые культурные мероприятия в городе во время проведения Евро-2020 будут перенесены на другое время в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

«Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и „Алые паруса“. Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий», — говорится в сообщении.

Данное решение о переносе коснется концерта группы The Hatters, запланированного в «Юбилейном» 6 июня, где также должны были выступить Little Big и Эльдар Джарахов. Кроме того, перенесен концерт группы «Каста» в А2.

Недавно стало известно, что Санкт-Петербург получил дополнительные матчи на Евро-2020. Всего город примет 7 встреч.

Все новости
Источник: tass.ru
Мбаппе стал первым игроком, который вышел на связь с человеком на орбите
Сегодня, 17:44 ФотоКомментарии3
Кот Губерниева будет давать прогнозы на матчи сборной России на Евро-2020
Сегодня, 15:50 ФотоКомментарии18
Нападение попугая на сборную Бразилии, завтрак в постель от Карпина и свадьба Понсе. Лучшее из Сети
Сегодня, 10:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
Защитник «Краснодара» Рамирес прочитал стихотворение на русском языке
Вчера, 16:11 ВидеоКомментарии7
Эден Азар стал лицом рекламы бургеров
Вчера, 13:12 ФотоКомментарии34
Роналду опубликовал трогательное фото с дня рождения детей
Вчера, 09:30 ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 10:50
Евро намного важнее, при всём уважении к перечисленным исполнителям. Они могут приезжать по несколько раз в год, а Евро бывает гораздо реже, а в Питере так вообще впервые (ЧМ другой турнир, отборы тоже не считаю).
Поэтому всё очень логично, артисты не будут в обиде.
Лишь бы результатами наша сборная порадовала...
Futurista
Futurista ответ Izmar (раскрыть)
04 июня в 10:46
beefs
beefs
04 июня в 10:44
одно другому не мешает...
sv_1969
sv_1969
04 июня в 10:38
Правильное решение
Izmar
Izmar ответ LOpp (раскрыть)
04 июня в 10:30
Не всем же в Конотопе гопака плясать.
Futurista
Futurista
04 июня в 10:24
Шнуру все равно...он и на футболе может материться...
mihaluch
mihaluch
04 июня в 10:24
Просто выручка будет меньше.
LOpp
LOpp
04 июня в 10:23
The Hatters, Little Big, Эльдар Джарахов, Каста.... я думал в культурной столице только Чайковского слушают да Моцарта))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100