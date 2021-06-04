На время проведения Евро-2020 в Петербурге перенесут концерты

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04 июня 2021, 10:19

В комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что массовые культурные мероприятия в городе во время проведения Евро-2020 будут перенесены на другое время в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

«Благоприятная эпидемиологическая обстановка позволила Петербургу в июне проводить три крупных события: ПМЭФ, Евро-2020 и „Алые паруса“. Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий», — говорится в сообщении.

Данное решение о переносе коснется концерта группы The Hatters, запланированного в «Юбилейном» 6 июня, где также должны были выступить Little Big и Эльдар Джарахов. Кроме того, перенесен концерт группы «Каста» в А2.

Недавно стало известно, что Санкт-Петербург получил дополнительные матчи на Евро-2020. Всего город примет 7 встреч.