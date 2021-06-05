Сборная Финляндии в Петербурге будут получать по 300 кг льда ежедневно

Сборная Финляндии попросила руководство базы в Зеленогорске, где команда разместится для подготовки к Евро-2020, выполнить несколько условий. Об этом заявил директор районной спортшколы олимпийского резерва, которой принадлежит база, Александр Савинов.
Никаких особых требований не предъявлялось, были пожелания минимальные – чтобы было хорошее футбольное поле, комфортные раздевалки, льда для них готовить по 50 кг каждый день, ну и для отвлечения от тренировочного процесса подготовили для них теннисный корт.
Во время промежутков между играми будут играть, наверное, в теннис. Финны просили 50 кг, но я думаю, что мы сделаем 300 кг в день, для нас это не проблема.
Накануне стал известен состав сборной Финляндии, которая сыграет с Россией на Евро.
Думаю, их весь стадион поддержит, когда финны с нами будут играть 16 июня.
Думаю, их весь стадион поддержит, когда финны с нами будут играть 16 июня.
Русскую водку замораживать?
Русскую водку замораживать?