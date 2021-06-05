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Сборная Финляндии в Петербурге будут получать по 300 кг льда ежедневно

05 июня 2021, 19:27

Сборная Финляндии попросила руководство базы в Зеленогорске, где команда разместится для подготовки к Евро-2020, выполнить несколько условий. Об этом заявил директор районной спортшколы олимпийского резерва, которой принадлежит база, Александр Савинов.

Никаких особых требований не предъявлялось, были пожелания минимальные – чтобы было хорошее футбольное поле, комфортные раздевалки, льда для них готовить по 50 кг каждый день, ну и для отвлечения от тренировочного процесса подготовили для них теннисный корт.

Во время промежутков между играми будут играть, наверное, в теннис. Финны просили 50 кг, но я думаю, что мы сделаем 300 кг в день, для нас это не проблема.

Накануне стал известен состав сборной Финляндии, которая сыграет с Россией на Евро.

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Финляндия
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 00:54
Дураки ! Лучше бы нефти попросили ! )))))))))))))
Дима Логинов
Дима Логинов
05 июня в 20:47
Это что, русские попросили 50 литров пива каждый день. Им пообещали все триста литров...но их хватило только до обеда.
stanichnik
stanichnik
05 июня в 20:43
Куда им столько ? Для белых медведей в ростовском зоопарке в июне суточная норма льда и то меньше.
КЭТиК
КЭТиК
05 июня в 20:25
Просто заморзим финов, сделаем из них эстонцев
mihaluch
mihaluch
05 июня в 20:17
Лёд им просто необходим для сауны.
mphuZ
mphuZ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июня в 20:06, ред.
Если вдруг не получится с футболом, тогда резко можно уложить лёд и перейти на хоккей.

Думаю, их весь стадион поддержит, когда финны с нами будут играть 16 июня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 19:55
Не понимаю, зачем им столько льда?
Русскую водку замораживать?
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
05 июня в 19:39
Надо быть осторожными, а то сборная Финляндии по футболу сможет сделать своего рода футбольную нордическую адаптацию 300 спартанцев в матче со сборной России.
нечитайло
нечитайло
05 июня в 19:35
Ну летом это нормально
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 19:35
Игроки сборной Финляндии уже покрылись инеем и посинели, а лед все продолжали приносить.
Gahi
Gahi
05 июня в 19:32
Думаю что касается условий для команд то они будут на самом высоком уровне. Удачи
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