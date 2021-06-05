Киркоров: «Яркое футбольное воспоминание? „Золотая нога“ Акинфеева на ЧМ»

Народный артист РФ Филипп Киркоров рад, что споет гимн перед товарищеским матчем Россия — Болгария.

Я из интернациональной семьи – папа у меня болгарин, мама – русская, а живу я в России. С болгарской фамилией и русской душой исполнять гимн на матче Россия – Болгария – это очень символично. Такое у меня впервые.

Я большой поклонник американского футбола. Когда в США перед началом Супербоула выходит суперзвезда – это самая кульминация. Вся страна всегда ждет, кто будет тот артист, который исполнит гимн.

Поэтому я понимаю всю ответственность и подошел к исполнению гимна со всей серьезностью. Это большая честь для меня, в том числе как народного артиста России.

Моё самое яркое воспоминание, связанное с футболом? «Золотая нога» Акинфеева на чемпионате мира в 2018 году. Когда проходил матч, я был в Америке, в Вегасе. Обычно то место, где мы смотрели футбол, пустует, а тут собралось очень много народу.

В основном это были иностранцы, но я убедился, что в спорте, как и в музыке, нет границ. Тогда все радовались нашей победе. Показывали нам лайки, что мы, русские, крутые.