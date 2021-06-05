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Киркоров: «Яркое футбольное воспоминание? „Золотая нога“ Акинфеева на ЧМ»

05 июня 2021, 18:08

Народный артист РФ Филипп Киркоров рад, что споет гимн перед товарищеским матчем Россия — Болгария.

Я из интернациональной семьи – папа у меня болгарин, мама – русская, а живу я в России. С болгарской фамилией и русской душой исполнять гимн на матче Россия – Болгария – это очень символично. Такое у меня впервые.

Я большой поклонник американского футбола. Когда в США перед началом Супербоула выходит суперзвезда – это самая кульминация. Вся страна всегда ждет, кто будет тот артист, который исполнит гимн.

Поэтому я понимаю всю ответственность и подошел к исполнению гимна со всей серьезностью. Это большая честь для меня, в том числе как народного артиста России.

Моё самое яркое воспоминание, связанное с футболом? «Золотая нога» Акинфеева на чемпионате мира в 2018 году. Когда проходил матч, я был в Америке, в Вегасе. Обычно то место, где мы смотрели футбол, пустует, а тут собралось очень много народу.

В основном это были иностранцы, но я убедился, что в спорте, как и в музыке, нет границ. Тогда все радовались нашей победе. Показывали нам лайки, что мы, русские, крутые.

Накануне Киркоров не смог забить Дзюбе с пенальти.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июня в 23:05
Для меня привозы Марио на фланге
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
05 июня в 23:00
чья нога ?- Это нога ,кого надо нога !!!!!!
True Story
True Story
05 июня в 21:34
Одно слово - румын
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июня в 20:06
Акинфеев золотая нога,а Киркоров бронзовое горло РФ.
praporchik zadov
praporchik zadov
05 июня в 19:59
Вообще он эксперт не по футболу а по розовым кофточкам и сиськам....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 июня в 19:36
Тошнилово от этого павлина, как и от игры сборной.
mihaluch
mihaluch
05 июня в 19:14
А Акинфеева на ЧМ 2014 года не помнит там он был прекрасен.
Caniggia
Caniggia
05 июня в 19:07
Этот бездарь народный артист? До чего мы докатились!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sjhpb3k7qrt4 (раскрыть)
05 июня в 18:57
Ага, точно! ...
Санчо Панса
Санчо Панса
05 июня в 18:49
Сразу видно, что ты глор, Филипп! А как же Россия 3 -1 Голландия? Странно, что он не вспомнил этот великий матч...
sjhpb3k7qrt4
sjhpb3k7qrt4 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июня в 18:29
Как в бульбе. Я тебе породил надежду, я её и убил
ubp8ehd4z88b
ubp8ehd4z88b
05 июня в 18:28
Я как армянин могу заявить, что Бедрос имя армянское. То что он жил в Болгарии ничего не значит, он армянин.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 18:28
Ну где еще смотреть Чемпионат Мира по футболу народному артисту РФ, как не в Вегасе.
Futurista
Futurista
05 июня в 18:22
Ногу Акинфеева отлить в золоте и в музей ЦСКА...размер ноги 43)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 18:16
А для меня промах Марио...
oFANATo
oFANATo
05 июня в 18:15
Этот яркий момент нога Акинфеева главное на чемпионате мира.
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