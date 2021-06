Пресс-служба сборной Хорватии сообщила, что защитник «Зенита» вернулся к тренировкам с национальной командой.

В конце мая у Ловрена случился рецидив старой травмы, он рисковал пропустить Евро-2020.

💪 Great to see @Dejan06Lovren back in action with the team! #EURO2020#Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/KGTKJmXN7x