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Бускетс заразился коронавирусом перед Евро-2020

вчера, 23:54

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс получил положительный результат теста на коронавирус. Футболист будет соблюдать самоизоляцию.

Таким образом, хавбек точно пропустит товарищеский матч с Литвой 8 июня.

Накануне сообщалось, что хавбек «Интера» Стефано Сенси из-за травмы не сыграет за Италию на Евро.

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beefs
beefs
сегодня в 07:39
Очень неприятная история, скорейшего выздоровления...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:30
А сборную закрыть? Ведь контачил со всеми. Или теперь вирус не страшный стал, что ли?
Или для разных команд разные подходы? Походу, он посидит в отдельном номере с тренажерами и выйдет играть как не в чем не бывало...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:21
В самый неподходящий момент, здоровья Серхио!
112910415
112910415
сегодня в 07:03
как всегда, совсем не вовремя
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:00
Интересно, а почему они не делают прививки
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:43
Зараза не дремлет.
Roman73
Roman73
сегодня в 05:31, ред.
Коронавирус имеет много обличий , он несёт огромную политическую, экономическую, бытовую нагрузку. Это настоящий Президент Мира.
Бускетс , Вам нужна срочная "дипломатическая " болезнь - коронавирус !
swed27
swed27
сегодня в 02:21
Прививаться надо было
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:33
Это потеря для Испании.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:58
Не вовремя тест сработал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:57
Как же не вовремя он заболел!
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