Бускетс заразился коронавирусом перед Евро-2020

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс получил положительный результат теста на коронавирус. Футболист будет соблюдать самоизоляцию.
Таким образом, хавбек точно пропустит товарищеский матч с Литвой 8 июня.
Накануне сообщалось, что хавбек «Интера» Стефано Сенси из-за травмы не сыграет за Италию на Евро.
Или для разных команд разные подходы? Походу, он посидит в отдельном номере с тренажерами и выйдет играть как не в чем не бывало...
Или для разных команд разные подходы? Походу, он посидит в отдельном номере с тренажерами и выйдет играть как не в чем не бывало...
Бускетс , Вам нужна срочная "дипломатическая " болезнь - коронавирус !
Бускетс , Вам нужна срочная "дипломатическая " болезнь - коронавирус !