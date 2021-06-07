Де Брюйне прибыл в расположение сборной Бельгии

Пресс-служба сборной Бельгии сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прибыл в расположение национальной команды.
Хавбек получил перелом носа и глазницы в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) после столкновения с Антонио Рюдигером. Для Де Брюйне изготовят защитнику маску, чтобы он смог сыграть на Евро-2020, однако полузащитник, скорее всего, пропустит матч против сборной России.
Look who's here! 😍🇧🇪 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/koMcIQIilE— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 7, 2021
Или это карта Бельгии?! Да как он смеет?!!!
Или это карта Бельгии?! Да как он смеет?!!!
Не трусь, мы вас нежно выиграем, нос не тронем, я Дзюбашку предупредил !!!)))
Не трусь, мы вас нежно выиграем, нос не тронем, я Дзюбашку предупредил !!!)))