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Де Брюйне прибыл в расположение сборной Бельгии

вчера, 17:29

Пресс-служба сборной Бельгии сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прибыл в расположение национальной команды.

Хавбек получил перелом носа и глазницы в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) после столкновения с Антонио Рюдигером. Для Де Брюйне изготовят защитнику маску, чтобы он смог сыграть на Евро-2020, однако полузащитник, скорее всего, пропустит матч против сборной России.

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galem72
galem72
вчера в 20:20
черчес очень рад. ))
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:49
Не думаю что нам повезло! Просто меньше пропустим)
Тень Отца
Тень Отца
вчера в 17:44
Мне одному кажется что у него на маске написан какой-то вызывающий лозунг?
Или это карта Бельгии?! Да как он смеет?!!!
beefs
beefs
вчера в 17:35
вот она сладкая жизнь футболиста...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:35, ред.
Ты вообще готов сразиться со сборной России?!!☝😜
Не трусь, мы вас нежно выиграем, нос не тронем, я Дзюбашку предупредил !!!)))
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