Де Брюйне прибыл в расположение сборной Бельгии

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вчера, 17:29

Пресс-служба сборной Бельгии сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» прибыл в расположение национальной команды.

Хавбек получил перелом носа и глазницы в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) после столкновения с Антонио Рюдигером. Для Де Брюйне изготовят защитнику маску, чтобы он смог сыграть на Евро-2020, однако полузащитник, скорее всего, пропустит матч против сборной России.