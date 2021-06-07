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Мартинес рассказал о состоянии Азара перед матчем со сборной России

вчера, 17:55
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии нападающего Эдена Азара, который сыграл 10 минут в товарищеском матче со сборной Хорватии. До этого момента форвард последний раз выходил на поле в составе национальной команды в ноябре 2019 года, пропуская игры из-за травм.

Цель Эдена — выйти на поле. Выход на поле в матче с Хорватией — психологическая часть восстановления. Теперь он сможет сыграть больше минут. Трудно сказать, когда он будет готов на 100%, я думаю, это зависит от многих факторов. Важно то, что сейчас он здоров с медицинской точки зрения.

Напомним, что Азар пропустил первый товарищеский матч против сборной Греции из-за травмы. Эден должен появиться на поле в игре со сборной России на Евро-2020.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 03:22
Нашей сборной получается вообще ехать не надо было?!)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:34
Онанист Дзюба своей рабочей правой рукой в одиночку порвёт бельгийцев!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:15
Я думаю они легко и непринужденно справятся с Дрим-Черчес-Тим даже и без него и без Де Брюйне. Там есть Лукаку, а Это более чем.....
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:11
Пускай выпускают, может обламает какой нибудь момент, который бы другой смог бы забить !!!☝😜
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:08
Такого подранка лучше бы дома оставить.
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