Мартинес рассказал о состоянии Азара перед матчем со сборной России

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вчера, 17:55

Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии нападающего , который сыграл 10 минут в товарищеском матче со сборной Хорватии. До этого момента форвард последний раз выходил на поле в составе национальной команды в ноябре 2019 года, пропуская игры из-за травм.

Цель Эдена — выйти на поле. Выход на поле в матче с Хорватией — психологическая часть восстановления. Теперь он сможет сыграть больше минут. Трудно сказать, когда он будет готов на 100%, я думаю, это зависит от многих факторов. Важно то, что сейчас он здоров с медицинской точки зрения.

Напомним, что Азар пропустил первый товарищеский матч против сборной Греции из-за травмы. Эден должен появиться на поле в игре со сборной России на Евро-2020.