Сборная Испании пройдёт вакцинацию от коронавируса перед Евро-2020

8 июня Министерство здравоохранения Испании даст разрешение на вакцинацию национальной команды страны от коронавирусной инфекции.
COPE сообщает, что Испанская федерация футбола уже подавала запрос на данное разрешение, однако он был отклонен. Уже после известия о заражении коронавирусом полузащитника Серхио Бускетса Министерство изменило своё решение.
На Евро-2020 сборная Испании будет противостоять Польше, Швеции и Словакии в группе Е.
Стоило дождаться первого заболевшего, чтобы дать согласие. А не поздно ли уже прививаться, если Бускетс контактировал со всей сборной? И каково будет соперникам испанцев играть, зная, что у них не в порядке с ковидом? На мой взгляд, нужно принимать непопулярное решение - или давать технарь, или заявлять новую сборную. Благо, что проблем с этим у испанцев не будет...
Стоило дождаться первого заболевшего, чтобы дать согласие. А не поздно ли уже прививаться, если Бускетс контактировал со всей сборной? И каково будет соперникам испанцев играть, зная, что у них не в порядке с ковидом? На мой взгляд, нужно принимать непопулярное решение - или давать технарь, или заявлять новую сборную. Благо, что проблем с этим у испанцев не будет...