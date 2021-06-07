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Сборная Испании пройдёт вакцинацию от коронавируса перед Евро-2020

сегодня, 15:19

8 июня Министерство здравоохранения Испании даст разрешение на вакцинацию национальной команды страны от коронавирусной инфекции.

COPE сообщает, что Испанская федерация футбола уже подавала запрос на данное разрешение, однако он был отклонен. Уже после известия о заражении коронавирусом полузащитника Серхио Бускетса Министерство изменило своё решение.

На Евро-2020 сборная Испании будет противостоять Польше, Швеции и Словакии в группе Е.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:26
Пока жареный петух не клюнет - мужик не перекрестится ;)
Стоило дождаться первого заболевшего, чтобы дать согласие. А не поздно ли уже прививаться, если Бускетс контактировал со всей сборной? И каково будет соперникам испанцев играть, зная, что у них не в порядке с ковидом? На мой взгляд, нужно принимать непопулярное решение - или давать технарь, или заявлять новую сборную. Благо, что проблем с этим у испанцев не будет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:21
Почему до сих пор это не произошло?
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