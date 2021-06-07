Сборная Испании пройдёт вакцинацию от коронавируса перед Евро-2020

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сегодня, 15:19

8 июня Министерство здравоохранения Испании даст разрешение на вакцинацию национальной команды страны от коронавирусной инфекции.

COPE сообщает, что Испанская федерация футбола уже подавала запрос на данное разрешение, однако он был отклонен. Уже после известия о заражении коронавирусом полузащитника Министерство изменило своё решение.

На Евро-2020 сборная Испании будет противостоять Польше, Швеции и Словакии в группе Е.