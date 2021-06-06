Де Лигт получил повреждение на тренировке сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт получил повреждение на тренировке национальной команды.
У него есть боль в области паха, не хотели рисковать. Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Должны готовиться другие футболисты. Разумеется, мы тоже не рискуем.
Ранее вратарь «Валенсии» Яспер Силлессен раскритиковал де Бура за своё исключение из сборной Нидерландов. Голкипер был вычеркнут из списка после того, как переболел коронавирусом.