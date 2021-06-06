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Де Лигт получил повреждение на тренировке сборной Нидерландов

вчера, 13:35

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт получил повреждение на тренировке национальной команды.

У него есть боль в области паха, не хотели рисковать. Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Должны готовиться другие футболисты. Разумеется, мы тоже не рискуем.

Ранее вратарь «Валенсии» Яспер Силлессен раскритиковал де Бура за своё исключение из сборной Нидерландов. Голкипер был вычеркнут из списка после того, как переболел коронавирусом.

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Все комментарии
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 15:07
От этих сборных только травмы. Давно пора игнорировать вызовы в национальные команды, всё равно никто спасибо не скажет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:46
Эх,жаль что не сможет помочь,разгромно победить укропов!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:46
Здоровья парню
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:43
Печально...здоровья и быстрее в строй
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
вчера в 14:33, ред.
До свадьбы заживёт. А матчи сборных игнорировать надо или как Месси поступать - типа уйти, а после того, как квалифицировались - вернуться)))
swed27
swed27
вчера в 14:04
Шансы забить у украинцев увеличиваются
Брулин
Брулин
вчера в 13:36
Не сыграет с Украиной,,,ну и хорошо!
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