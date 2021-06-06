Де Лигт получил повреждение на тренировке сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов сообщил, что защитник «Ювентуса» получил повреждение на тренировке национальной команды.

У него есть боль в области паха, не хотели рисковать. Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Должны готовиться другие футболисты. Разумеется, мы тоже не рискуем.