Игрок сборной Нидерландов ван де Бек пропустит Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов пропустит Евро-2020 из-за травмы.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур не будет делать замену в заявке команды на турнир.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏